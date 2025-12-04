Manchester United-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de heyecan dolu maç
04.12.2025 16:17
NTV - Haber Merkezi
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında sahasında zorlu West Ham United ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan 13 haftada 21 puan toplayan ve 9. sırada yer alan Manchester United, bu sezon ligde kötü günler geçiren 18. sıradaki West Ham United ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Manchester United-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Premier Lig'de bu akşam Kırmızı Şeytanlar lakabıyla bilinen Manchester United, ligin köklü ekibi West Ham United ile taraftarı önünde karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Manchester United-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER UNİTED-WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United, 4 Aralık Perşembe günü West Ham United ile saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Old Trafford'da oynanacak kritik mücadele Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Lammens; Mazraoui, De Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Zirkzee
West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Soucek; Bowen, Fernandes, Guilherme; Wilson