Manchester United-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig'de heyecan dolu maç

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında sahasında zorlu West Ham United ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan 13 haftada 21 puan toplayan ve 9. sırada yer alan Manchester United, bu sezon ligde kötü günler geçiren 18. sıradaki West Ham United ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Manchester United-West Ham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?