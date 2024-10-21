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Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sakat ve cezalı futbolcularıyla dikkat çeken İngiliz temsilcisi, 7 oyuncusundan mahrum olacak.

Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik - 1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı Şeytanlar'da kritik mücadele öncesinde sakat ve eksik oyuncular dikkat çekiyor.

İngiliz ekibi 7 futbolcusundan mahrum olarak İstanbul'a gelecek.

İşte Manchester United'ın eksikleri...

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Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik - 2

BRUNO FERNANDES (CEZALI)

Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik - 3

LENY YORO (SAKAT)

Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik - 4

KOOBIE MAINOO (SAKAT)

Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik - 5

HARRY MAGUIRE (SAKAT)

Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik - 6

LUKE SHAW (SAKAT)

Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik - 7

TYRELL MALACIA (SAKAT)

Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik - 8

TOBY COLLYER (SAKAT)

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