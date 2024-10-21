Manchester United yıldızlarından mahrum: Fenerbahçe maçında 7 eksik
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sakat ve cezalı futbolcularıyla dikkat çeken İngiliz temsilcisi, 7 oyuncusundan mahrum olacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı Şeytanlar'da kritik mücadele öncesinde sakat ve eksik oyuncular dikkat çekiyor.
İngiliz ekibi 7 futbolcusundan mahrum olarak İstanbul'a gelecek.
İşte Manchester United'ın eksikleri...