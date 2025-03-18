Manchester United'ı sırtlayan adam Bruno Fernandes yıldızların arasına girmeye aday
Manchester United tarihinin en önemli yıldızları arasına girmeye aday olan Bruno Fernandes, penaltılardaki başarısından dolayı kendisine atfedilen "Penandes" lakabını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Portekizli futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde forma giydiği 44 maçta 16 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Ryan Giggs, David Beckham, Wayne Rooney, Paul Scholes, Eric Cantona ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların arasına girmeye aday olan Fernandes, oyun görüşü, orta sahadaki yaratıcılığı, pas yeteneği ve şutlarıyla dikkati çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 1-1'in rövanşında Manchester United, İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederken Portekizli yıldız, 2'si penaltıdan 3 golle "hat-trick" yaparak çeyrek finalin mimarı oldu.
Penaltılarda oldukça güvenli ve etkili bir isim olan 30 yaşındaki oyuncu, kendisine atfedilen "Penandes" lakabını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.