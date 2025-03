Manchester United'ı sırtlayan adam Bruno Fernandes yıldızların arasına girmeye aday

Oyun stili olarak Ronaldo'ya ve Manchester United efsanesi Scholes'a benzetilen Bruno Fernandes, "Belki de Paul Scholes'a daha yakınım. Scholes, ceza sahası içinde olmayı seven, asist yapmayı seven, çok gol atmayı seven bir adamdı." demişti.

Scholes'un dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu belirten Portekizli futbolcu, Frank Lampard ve Steven Gerrard'a kıyasla Scholes'un diğerlerinden daha fazla fark yaratan bir oyuncu olduğunu ifade etmişti.

Bruno Fernandes, Manchester United'a imza attıktan sonra takıma hızla uyum sağladı ve 14 maçlık yenilmezlik serisinin parçası oldu. Portekizli futbolcu, bu süreçte 8 gol atıp 7 asist yaptı.