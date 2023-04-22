Manchester United'ın eski masörü Rod Thornley'den Cristiano Ronaldo itirafı

Manchester United'dan ayrılarak Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. United'ın eski masörü Rod Thornley, Ronaldo'nun kulüpteki ilk döneminde bazı ünlü kadınların telefon numarasını kendisinden istediğini söyledi.
Thornley, Ronaldo'nun şarkıcı Kimberly Wyatt ve oyuncu Dannii Minogue'un telefon numaralarını bulması için kendisine teklifte bulunduğunu iddia eti.
Thornley, Ronaldo'nun bu numaralar karşılığında kendisine para ve Porsche marka aracını hediye etmeyi teklif ettiğini aktardı.
Thornley, Ronalo'nun "X Factor" yarışmasında Dannii Minogue'u görüp "Bu kadın kim?" diye sorduğunu söyledi. Bunun üzerine Ronaldo'nun kendisinden Minogue'un numarasını alıp alamayacağını sorduğunu kaydeden Thornley, "Bu konuşmadan 4 yada 5 gün sonra Dannii Minogue'un telefonuna ulaştım ve Ronaldo'ya ilettim. Birkaç kere buluştular." dedi.
Bu olayın ardından Ronaldo'nun bu kez de Kimberly Wyatt'ın numarasını sorduğunu söyleyen Thornley, "Bu kez, 'Benim çıkarım ne olacak?' diye sordum. Ronaldo ise 'Arabamı beğeniyor musun? Ben Madrid'e giderken yarı fiyatına sana satarım' dedi. 10 dakika içinde numarayı bulup Ronaldo'ya ilettim. Sezon sonu geldiğinde 60 bin sterlinlik aracı bana 30 bin sterline sattı. Ben de ertesi gün 50 bin sterline başkasına sattım." ifadelerini kullandı.