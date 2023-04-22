Manchester United'ın eski masörü Rod Thornley'den Cristiano Ronaldo itirafı

Bu olayın ardından Ronaldo'nun bu kez de Kimberly Wyatt'ın numarasını sorduğunu söyleyen Thornley, "Bu kez, 'Benim çıkarım ne olacak?' diye sordum. Ronaldo ise 'Arabamı beğeniyor musun? Ben Madrid'e giderken yarı fiyatına sana satarım' dedi. 10 dakika içinde numarayı bulup Ronaldo'ya ilettim. Sezon sonu geldiğinde 60 bin sterlinlik aracı bana 30 bin sterline sattı. Ben de ertesi gün 50 bin sterline başkasına sattım." ifadelerini kullandı.