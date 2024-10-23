Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe açıklaması

Brezilyalı futbolcu eski takım arkadaşları Fred ve Dusan Tadic için "Fred çok iyi bir oyuncu ve harika bir insan. Onunla konuşma şansım olacak, ayrıca daha önce birlikte oynadığım Tadic'le de. Harika oyuncular ve onlara çok saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.