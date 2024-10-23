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Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın yıldızı Antony, eski takım arkadaşları Fred ve Tadic'ten övgü dolu sözlerle bahsederek Jose Mourinho için, "Mourinho harika bir antrenör ve saygıyı hak ediyor. Harika kulüplerde çalıştı ve Fenerbahçe de öyle." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe açıklaması - 1

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesi United'da Antony, maça ilişkin kulüp televizyonuna konuştu.

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Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe açıklaması - 2

Brezilyalı futbolcu eski takım arkadaşları Fred ve Dusan Tadic için "Fred çok iyi bir oyuncu ve harika bir insan. Onunla konuşma şansım olacak, ayrıca daha önce birlikte oynadığım Tadic'le de. Harika oyuncular ve onlara çok saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe açıklaması - 3

Antony maça ilişkin, "Kendi oyunumuza ve antrenmanda yaptıklarımıza odaklanmamız lazım. Yoksa maçta istediklerimizi yapamayız." dedi.

Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe açıklaması - 4

Bir dönem Manchester United'ı çalıştıran Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için Antony, "Mourinho harika bir antrenör ve saygıyı hak ediyor. Harika kulüplerde çalıştı ve Fenerbahçe de öyle. İyi işler yapıyorlar. O yüzden Türkiye'de oynayacağımız maça iyi hazırlanmalıyız." açıklamasında bulundu.

Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe açıklaması - 5

Fenerbahçe-Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak.

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