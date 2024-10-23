Manchester United'ın yıldızı Antony'den Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın yıldızı Antony, eski takım arkadaşları Fred ve Tadic'ten övgü dolu sözlerle bahsederek Jose Mourinho için, "Mourinho harika bir antrenör ve saygıyı hak ediyor. Harika kulüplerde çalıştı ve Fenerbahçe de öyle." ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele öncesi United'da Antony, maça ilişkin kulüp televizyonuna konuştu.