Manisa'da ilginç kahvehane! Galatasaray'ı eleştirmek, Fenerbahçe'yi övmek yasak
Manisa'da bulunan 34 yıllık bir kahvehane, hem kendine has tarzıyla hem de kurallarıyla bir hayli dikkat çekiyor. Bu kahvehanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak olduğu gibi Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek haber ve dizi izlemek de yasak.
Manisa'da yaşayan Veli Turan, Galatasaray'a gönül veren babasının 34 yıl önce açtığı, sarı kırmızı renkler ve oyuncuların posterleriyle donattığı "Galatasaraylılar Kahvehanesi"nde babadan kalma takım sevgisini yaşatıyor.