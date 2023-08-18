Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Tam 32 dakika duran maç daha sonra yeniden başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü mücadelenin 66. dakikasında kale arkasındaki taraftarlar arasında kavga çıktı ve maç durdu.