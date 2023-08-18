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Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Tam 32 dakika duran maç daha sonra yeniden başladı.

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü mücadelenin 66. dakikasında kale arkasındaki taraftarlar arasında kavga çıktı ve maç durdu.

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Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 2

Mariborlu bir taraftar gözaltına alındı. Olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra Fenerbahçeli taraftarların tribünleri boşaltması yönünde anons yapıldı.

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 3

Sarı-Lacivertli futbolseverler önce bu karara tepki gösterse de daha sonra tribünleri terk etti.

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 4

Maç tam 32 dakika durduktan sonra yeniden başladı.

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 5

NELER YAŞANDI?

Mücadelenin 66. dakikasında Maribor tribününden atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine doğru hareket etti ve Sarı-Lacivertlilerin açtığı bir pankartı yırtmak istedi. Bunun üzerine olaylar cereyan etti.

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 6

İsmail Kartal ve Dusan Tadic başta olmak üzere Fenerbahçeli futbolcuların kale arkasına yaklaşarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 7

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, maçın 66. dakikasında çıkan tribün olaylarıyla ilgili, "Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.

Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 8
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 9
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 10
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 11
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 12
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 13
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 14
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 15
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 16
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 17
Maribor-Fenerbahçe maçında kavga: İsmail Kartal ve Dusan Tadic taraftarı sakinleştirdi - 18
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