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Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)

Manchester City, Chelsea'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 1

Mateo Kovacic - Manchester City

Manchester City, Chelsea'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı.

Kovacic, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 37 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 2

Kai Havertz - Arsenal


Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 3

James Maddison - Tottenham


Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 4

Christopher Nkunku - Chelsea

Chelsea'nin, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün internet sitesine konuşan Nkunku, Chelsea'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim transferim için büyük bir çaba sarf edildi. Yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmayı ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine başladığı Paris Saint-Germain ile üç lig şampiyonluğu yaşayan Nkunku, Leipzig ile de üst üste iki kez Almanya Kupası kazandı. Fransız futbolcu, 2021-22 sezonunda Bundesliga'da yılın oyuncusu seçildi.

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 5

N'Golo Kante - Al-Ittihad

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Chelsea'den Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı.

Al-Ittihad Kulübü, Chelsea'deki sözleşmesinin sonuna gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kante ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kante'nin 3 yıllık sözleşmesi boyunca toplamda 100 milyon euro maaş kazanacağı öne sürüldü.

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 6

Mahmoud Dahoud - Brighton

Bu sezon Premier Ligi'ni 6. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Brighton & Hove Albion, Alman futbolcu Mahmoud Dahoud’u transfer etti.

İngiliz ekibi, kariyerinde 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest kalan Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan Alman futbolcu 1 asist yaptı. Dortmund ile toplamda 141 maçta 5 gol atarken, 17 de asist ile oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 7

Jude Bellingham - Real Madrid

Real Madrid, Jude Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 8

Kevin Schade - Brentford

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosunda kiralık olarak forma giyen Alman oyuncu Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Brentford'dan yapılan açıklamada, geçen sezon devre arasında kiralanan 21 yaşındaki sağ kanat oyuncunun bonservisi konusunda Freiburg'la anlaşma sağlandığı, ödenen bedelin kulüp rekoru olduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Brentford, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon euro ödeyecek.

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 9

Orkun Kökçü - Benfica

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 10

Enner Valencia -  Internacional

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 11

Naby Keita - Werder Bremen

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, İngiltere'nin Liverpool ekibinde forma giyen Naby Keita'yı transfer ettiğini açıkladı. 

Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 12

Lionel Messi - Inter Miami


Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 13

Karim Benzema - Al Ittihad


Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 14

Inigo Martinez - Barcelona

Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 15

Çağlar Söyüncü - Atletico Madrid


Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 16

Alejandro Grimaldo - Bayer Leverkusen


Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu) - 17

Alexis Mac Allister - Liverpool

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