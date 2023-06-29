Mateo Kovacic Manchester City'de (Dünya futbolunda resmileşen transferler: 2023-2024 sezonu)
Manchester City, Chelsea'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı. İşte dünya futbolunda resmileşen transferler ve futbolcuların yeni takımları...
Mateo Kovacic - Manchester City
Manchester City, Chelsea'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna kattı.
Kovacic, geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 37 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.