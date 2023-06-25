Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara'dan müjdeli haber
Mauro Icardi transferinde Galatasaraylılara bayramı erken getiren bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'nın "Galatasaray ile konuşmadan karar vermeyiz. İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyoruz" dediği iddia edildi.
Kiralık oynadığı geçen sezona attığı gollerle damga vuran ve kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan Mauro İcardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, tüm imkânları seferber etti. Bu yönde çalışmalarını aralıksız sürdüren sarıkırmızılılara Arjantinli santrforun hayat arkadaşı Wanda Nara'dan müjdeli haber geldi.