Mauro Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Wanda Nara'dan müjdeli haber

Daha önce yaptığı bir açıklamada da "Mauro, gelecek yıl Avrupa'da kalmak istiyor. Biz Suudi Arabistan'da yaşayamayız" diyen Wanda Nara'nın, Galatasaray yönetimine haber göndererek en kısa süre içinde görüşme talep ettiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla yeniden takımda görmek istediği 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki hafta masaya oturulacağı öğrenildi. Yıldız oyuncunun hem sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hem de Nara'nın son ifadeleri gelecek sezon da Galatasaray'da oynama ihtimalini yükseltiyor.