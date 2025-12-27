Mauro Icardi için kararı "Gösteri bitti" diyerek duyurdu! "Transferde anlaşma yok"

Bir diğer Arjantinli gazeteci Renzo Pantich ise Icardi için ortaya atılan River Plate iddialarını şöyle yalanladı:

“Gösteri bitti, Mauro Icardi bu yaz transfer döneminde River Plate'e katılmayacak. River Plate Başkanı Stefano Di Carlo ile Mauro Icardi arasında bir görüşme hiç gerçekleşmedi. Icardı ülkedeyken, River Başkanı Arjantin'de değildi.”