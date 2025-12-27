Mauro Icardi için kararı "Gösteri bitti" diyerek duyurdu! "Transferde anlaşma yok"
27.12.2025 10:02
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğine dair dikkat çeken bir açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi 42 puanla liderlik koltuğunda kapatan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin durumu merak ediliyor.
Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesinin son senesinde bulunan ve yaz transfer döneminde boşa çıkacak olan yıldız futbolcunun geleceğine dair birçok iddia gündeme gelmişti.
Icardi'nin ülkesi Arjantin'de yer alan kulüplerle adı anılırken, River Plate iddiaları günden güne artmıştı.
"ONU RIVER'DA GÖRMEK MUHTEŞEM OLURDU"
Arjantinli gazeteci Toti Pisman, BolaVip'de kaleme aldığı yazıda "Icardi'yi River Plate formasıyla 9 numarayı giyerken görmek, onun hakkındaki tüm soru işaretlerini giderecektir. Onun River Plate formasıyla sahaya çıktığını görmek kulüp, medya ve Arjantin futbolu için muhteşem olurdu." ifadelerini kullandı.
"GÖSTERİ BİTTİ, HİÇ GÖRÜŞÜLMEDİ"
Bir diğer Arjantinli gazeteci Renzo Pantich ise Icardi için ortaya atılan River Plate iddialarını şöyle yalanladı:
“Gösteri bitti, Mauro Icardi bu yaz transfer döneminde River Plate'e katılmayacak. River Plate Başkanı Stefano Di Carlo ile Mauro Icardi arasında bir görüşme hiç gerçekleşmedi. Icardı ülkedeyken, River Başkanı Arjantin'de değildi.”
"AVRUPA'DAN AYRILIĞI PEK OLASI GÖZÜKMÜYOR"
"Icardi'nin Avrupa'dan ayrılması pek olası gözükmüyor. Galatasaray onun maaşında indirim yapacağı yeni bir sözleşme teklif edecek. Icardi ve River Plate arasında hiçbir zaman resmi bir temas olmadı."
"BUNLARIN HEPSİ UYDURMA"
River Plate'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Hernan Castillo da iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.
Castillo şöyle konuştu:
"River, Icardi ile hiçbir zaman görüşmedi. Gallardo'nun da onu pek istediğini düşünmüyorum. River Plate, Icardi'yi istemiyor. Her gün Wanda Nara gibi krizlerle uğraşmak istemiyorlar. Bunların hepsi uydurma."
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol attı ve 980 dakika süre buldu.