Mauro Icardi için transfer itirafı geldi, görüşmeyi açıkladı. "İmzaya yakın"
20.04.2026 12:54
Selim Başeğmezer
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, transfer için dikkat çeken bir açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etmişti.
En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükselten sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, ilk 11'de başladığı maçın 2. dakikasında fileleri sarsmıştı.
ICARDI İÇİN TRANSFER İTİRAFI
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz Galatasaray Yönetimi ile görüşme sağlamayan Arjantinli yıldız için dikkat çeken bir açıklama geldi.
Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, tecrübeli golcünün geleceğine dair ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.
İşte Cecchini'nin Icardi sözleri:
"LİGE PRESTİJ GETİRİR"
- Mauro Icardi'nin Arjantin'e dönme ihtimali, ülkede nasıl karşılanır?
"Icardi, Arjantin futboluna geri dönerse transfer piyasasında büyük bir başarı olarak görülür. Daha önce hiç oynamadığı bir yere gelecek ve lige prestij getirecek. İtalya, Fransa ve Türkiye'deki etkileyici kariyeri nedeniyle kamuoyunda heyecan yaratacaktır."
"ICARDI, RIVER PLATE'E YAKIN"
- River Plate'in Mauro ile ilgilendiğini biliyoruz. Ancak Icardi'nin Arjantin'e dönme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda başka bir kulüpte oynama isteği öne çıkar mı?
"Icardi'nin Newell's Old Boys'a sevgisi herkes tarafından biliniyor. Ancak bugün gelinen noktaya baktığımızda her şey, Mauro'nun River Plate'e daha yakın olduğunu gösteriyor. Icardi, birkaç yıl önce Monumental Stadyumu'nun fotoğraflarını paylaşarak bir gün buraya gelebileceğinin sinyallerini vermişti."
"TRANSFER İÇİN GÖRÜŞME SAĞLANDI"
- Icardi, Arjantin'den herhangi bir kulüple görüştü mü?
"Mauro Icardi, River Plate yönetiminin uzun süredir hedefinde olan bir isim. 2026'nın henüz başında Galatasaray ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala transfer için görüşme sağlandı. Teknik direktör Eduardo Coudet, Icardi'yi hücumda Sebastian Driussi ile birlikte oynatmak istiyor. Icardi veya Giovanni Simeone, River Plate yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor."