Mauro Icardi, Neymar’ın doktoruna gidiyor: Sahalara ne zaman dönecek?
Şu sıralar ülkesi Arjantin'de olan ve sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle bıçak altına yatacak olan Mauro Icardi, ameliyat süreci için Neymar’ın doktoruyla görüştü. Yapılan programa göre Arjantinli yıldızın sezonun son bölümüne yetiştirilmesi hedefleniyor.
Mauro Icardi'nin Avrupa Ligi’ndeki Tottenham mücadelesinde sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti.
Ameliyat edilmesi için kemik ödeminin geçmesi beklenen Arjantinli futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.