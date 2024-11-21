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Mauro Icardi, Neymar’ın doktoruna gidiyor: Sahalara ne zaman dönecek?

Şu sıralar ülkesi Arjantin'de olan ve sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle bıçak altına yatacak olan Mauro Icardi, ameliyat süreci için Neymar’ın doktoruyla görüştü. Yapılan programa göre Arjantinli yıldızın sezonun son bölümüne yetiştirilmesi hedefleniyor.

Mauro Icardi, Neymar’ın doktoruna gidiyor: Sahalara ne zaman dönecek? - 1

Mauro Icardi'nin Avrupa Ligi’ndeki Tottenham mücadelesinde sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti.

Ameliyat edilmesi için kemik ödeminin geçmesi beklenen Arjantinli futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.




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Mauro Icardi, Neymar’ın doktoruna gidiyor: Sahalara ne zaman dönecek? - 2

Özellikle ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin İstanbul’da olması, tecrübeli oyuncu için büyük önem taşıyor.


Mauro Icardi, Neymar’ın doktoruna gidiyor: Sahalara ne zaman dönecek? - 3

Ancak son kararı vermeden önce dünyada bu tür ameliyatları en iyi şekilde uygulayan birkaç merkezle görüşen Icardi’nin, Brezilyalı yıldız Neymar’ın operasyonlarını yapan doktor Andreja Milutinovic’le de fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı.


Mauro Icardi, Neymar’ın doktoruna gidiyor: Sahalara ne zaman dönecek? - 4

Fanatik'te yer alan habere göre; Oyuncunun hasar durumuna göre yapılan ilk planlamada Milutinovic’in, “Seni ligin son 5 maçına yetiştirebiliriz” şeklinde bir güvence verdiği öğrenildi.


Mauro Icardi, Neymar’ın doktoruna gidiyor: Sahalara ne zaman dönecek? - 5

Galatasaray’ın kulüp doktoru Yener İnce’yle de hemen hemen her gün konuşan Icardi, henüz operasyonla ilgili kesin kararını vermedi.

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