Mauro Icardi, Neymar’ın doktoruna gidiyor: Sahalara ne zaman dönecek?

Ancak son kararı vermeden önce dünyada bu tür ameliyatları en iyi şekilde uygulayan birkaç merkezle görüşen Icardi’nin, Brezilyalı yıldız Neymar’ın operasyonlarını yapan doktor Andreja Milutinovic’le de fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı.





