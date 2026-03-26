Mauro Icardi'den Galatasaray'a ihtarname
26.03.2026 09:37
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi yaşanıyor.
Son dönemde istediği süreleri alamayan Arjantinli yıldız imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderdi.
4 MİLYON EUROYU İSTİYOR
Milliyet'in haberine göre; Arjantinli futbolcu imaj haklarının ödenmemesinden dolayı sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.
Icardi, 4 milyon euroluk imaj hakkını istiyor.
HAGİ'Yİ GERİDE BIRAKMIŞTI
Mauro Icardi, kupadaki İstanbulspor maçında attığı golle Hagi'yi geçmişti.
Icardi, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmuştu.
PERFORMANSI
Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da forma giydi.
Toplam 39 maça çıkan Icardi, 15 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.