Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz iddiası: Çocuklarını göndermek istemiyor

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yeniden ayrıldığı öne sürüldü.
Arjantin basınından America TV'nin haberine göre; Icardi-Nara çifti arasında yaşanan yeni tartışma sonrası yıldız futbolcunun çocuklarını bırakmak istemediği aktarıldı.
Nara çocuklarını Arjantin'deki MasterChef programı için ülkesine götürmek istese de Icardi'den onay çıkmadı.
America TV sunucusu Guido Zaffora, "Mauro kızlarının Türkiye'den ayrılmasına izin vermiyor. Wanda çok kötü durumda ve her gün ağlıyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de okula başlayan çiftin kızları Francesca ve Isabella, habere göre Avrupa pasaportuna sahip oldukları için Arjantin'de uzun süre kalamıyor.
Yaşananların ardından krizin çözülmesi adına Icardi'nin Türkiye dışından bir takıma transfer olacağı da öne sürüldü.