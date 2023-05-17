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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz iddiası: Çocuklarını göndermek istemiyor

Arjantin basını Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın çocukları yüzünden kriz yaşadıklarını ve yeniden ayrıldığını duyurdu. Icardi'nin kızları Francesca ve Isabella'yı yanından ayırmak istemediği aktarıldı.

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz iddiası: Çocuklarını göndermek istemiyor - 1

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yeniden ayrıldığı öne sürüldü.


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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz iddiası: Çocuklarını göndermek istemiyor - 2

Arjantin basınından America TV'nin haberine göre; Icardi-Nara çifti arasında yaşanan yeni tartışma sonrası yıldız futbolcunun çocuklarını bırakmak istemediği aktarıldı.


Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz iddiası: Çocuklarını göndermek istemiyor - 3

Nara çocuklarını Arjantin'deki MasterChef programı için ülkesine götürmek istese de Icardi'den onay çıkmadı.


Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz iddiası: Çocuklarını göndermek istemiyor - 4

America TV sunucusu Guido Zaffora, "Mauro kızlarının Türkiye'den ayrılmasına izin vermiyor. Wanda çok kötü durumda ve her gün ağlıyor." ifadelerini kullandı.


Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz iddiası: Çocuklarını göndermek istemiyor - 5

Türkiye'de okula başlayan çiftin kızları Francesca ve Isabella, habere göre Avrupa pasaportuna sahip oldukları için Arjantin'de uzun süre kalamıyor.

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz iddiası: Çocuklarını göndermek istemiyor - 6

Yaşananların ardından krizin çözülmesi adına Icardi'nin Türkiye dışından bir takıma transfer olacağı da öne sürüldü.

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