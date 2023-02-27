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Mauro Icardi'ye İtalya'dan 3 talip! Wanda Nara doğruladı

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Arjantinli oyuncuya talip olan takımları açıkladı.

Mauro Icardi'ye İtalya'dan 3 talip! Wanda Nara doğruladı - 1

Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık kadrosuna kattı.

Mauro Icardi'ye İtalya'dan 3 talip! Wanda Nara doğruladı - 2

Yıldız oyuncu kısa sürede golleriyle taraftarın sevgisini kazanırken, Galatasaray yönetimini de sevindirdi.

Mauro Icardi'ye İtalya'dan 3 talip! Wanda Nara doğruladı - 3

Galatasaraylı yöneticiler, Arjantinli yıldızın bonservisini almanın planlarını yaparken, yıldız oyuncunun talipleri artıyor.

Mauro Icardi'ye İtalya'dan 3 talip! Wanda Nara doğruladı - 4

Mauro Icardi'nin eşi aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara İtalya basınından Rai 2'ye Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'ye İtalya'dan 3 talip! Wanda Nara doğruladı - 5

Wanda Nara, Serie A'dan Roma ve Milan'ın Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

Mauro Icardi'ye İtalya'dan 3 talip! Wanda Nara doğruladı - 6

Juventus'ta Vlahovic'in sezon sonu takımdan ayrılması durumunda transfer listesinin başında Mauro Icardi'yi koydu.

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