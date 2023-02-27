Mauro Icardi'ye İtalya'dan 3 talip! Wanda Nara doğruladı

Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık kadrosuna kattı.
Yıldız oyuncu kısa sürede golleriyle taraftarın sevgisini kazanırken, Galatasaray yönetimini de sevindirdi.
Galatasaraylı yöneticiler, Arjantinli yıldızın bonservisini almanın planlarını yaparken, yıldız oyuncunun talipleri artıyor.
Mauro Icardi'nin eşi aynı zamanda menajerliğini yapan Wanda Nara İtalya basınından Rai 2'ye Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.
Wanda Nara, Serie A'dan Roma ve Milan'ın Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediğini açıkladı.
Juventus'ta Vlahovic'in sezon sonu takımdan ayrılması durumunda transfer listesinin başında Mauro Icardi'yi koydu.