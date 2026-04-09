Mauro Icardi'ye kardeşinden olay sözler. "Bütün aileye kin besliyor"
09.04.2026 15:09
Selim Başeğmezer
Mauro Icardi'nin kardeşi Guido, Galatasaraylı yıldız hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin özel hayatındaki gelişmeler, ülkesi Arjantin'de gündem olmaya devam ediyor.
Tecrübeli futbolcunun kardeşi Guido Icardi, Arjantin'de yayınlanan La manana con Moria programına konuk oldu ve Gustavo Mendez'in sorularını yanıtladı.
Yoksul bir aileden geldiklerini dile getiren Guido; geçmişte yaşadıklarını, Icardi ile aralarındaki problemi ve ailevi durumlarını anlattı.
İşte Guido Icardi'nin sözleri:
"ÇOK FAKİRDİK"
“Mauro'yu değiştiren şey, futbolda büyük başarı yakalaması ve çok para kazanmasıydı. Çok mütevazı bir geçmişten geliyorduk, çok fakirdik. Hatta bir futbol kulübünün garajında bile yaşadık. Şimdi ekonomik ve sosyal olarak o kadar çok gelişti ki başka bir seviyeye ulaştı.”
"AİLEMİN KONUŞULMASI İŞİME YARIYOR"
- "Sosyal medyada Icardi'nin çok fazla konuşulması?"
“Bunun konuşulmasından faydalanıyorum. Dediğim gibi Arjantin'e geldiğimde medya, ailemden gerçekten çok faydalanıyorlar. Kamuoyunun çok fazla gözündeyiz."
"ARAMIZ AÇIK, BUNU HERKES BİLİYOR"
- "Kardeşinin kirli çamaşırlarının ortaya çıkmasından faydalanıyorsun, doğru mu?"
"Ortaya koyduğum şeyleri kamuoyu biliyor. Örneğin kardeşimle ilişkimin olmadığı ve uzun zamandır aramızın açık olduğu gerçeğini herkes biliyor. Bunu sosyal medyada da dile getirmemi engelleyen bir şey yok."
"AİLEYE KARŞI KİN BESLİYOR"
- "Mauro ile aranız neden bozuk?"
"Bu benim için kişisel bir şey değil. Bütün aileye karşı kin besliyor. Kendini uzaklaştırıyor. Bunu asla anlamayacağım. Kardeşim hakkında asla kötü konuşmadım. Durum böyle, yapabileceğimiz bir şey yok. Bu durum benim için iyi. Nereye gidersem gideyim, Mauro'nun kardeşiyim."