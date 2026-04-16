Mauro Icardi'ye sürpriz transfer telefonu. "Yeni takımı" diyerek duyurdular
16.04.2026 12:38
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin geleceğine dair belirsizlik devam ederken deneyimli futbolcunun ülkesi Arjantin'den dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
ICARDI'YE YAKIN TAKİP
Arjantin basınından Soy del millo'nun haberine göre kulüp, Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ediyor.
"SEZON SONU GÖRÜŞELİM"
Haberin devamında kulüp yetkililerinin Icardi ve menajeriyle iletişime geçtiği, yıldız ismin ise "Sezon sonunda görüşelim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.
"SES GETİRECEK İMZA"
River Plate'in transfer döneminde ses getirecek imzalar için hareket halinde olacağı ve bu isimler arasında Mauro Icardi'nin de bulunduğu kaydedildi.
"TAKIMDAN AYRILACAK"
Haberde ayrıca Icardi'nin Galatasaray Yönetimi'yle anlaşmazlık içinde olduğu ve sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılacağı aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta boy gösteren 33 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.