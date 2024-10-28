"Maximin topa çok dokunuyor" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı En-Nesyri ve Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.
"MAXIMIN TOPA ÇOK DOKUNUYOR
"İrfan Can, önemli bir oyuncu. Ortaya koyduğu performansla Türkiye'deki bütün futbol camiasının neden oynamıyor sorusunun da haklılığını ortaya koydu. Lider, yaratıcı bir oyuncu. Daha da öteye gidersek göz ardı edilecek bir oyuncu hiç değil. Mourinho'nun iki santrforla oynama tercihinde gollerin Dzeko ve En-Nesyri'den gelmiş olması da Fenerbahçe'nin bu şekilde bazı maçlarda oynayabileceğinin de göstergesi oldu. Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun içerisinde oldukça fazla hücum alternatifleri var. Bu oyuncuların doğru kullanımı kadro içi rekabet kadar forma adaleti için de katkı sağlayacaktır. Maximin yetenekli, oyuna ivme kazandıran bir futbolcu. Fakat çok doğaçlama oynuyor. Fenerbahçe'de en çok top kullanma özgürlüğüne sahip oyuncu gibi görünüyor. Ancak çok top kaybı var. Topa çok fazla dokunuyor. Bu yönünü biraz daha takım için geliştirmesi gerekiyor. Tüm bunların ötesinde bu kadar maç sıklığının içerisinde tempoyu düşürmeden kazanmak önemliydi."