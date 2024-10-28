"Maximin topa çok dokunuyor" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu)

"FAVORİYDİ KAZANDI"

"İlk 15 dakika dolarken kaleci Sousa’nın ikram pasını değerlendiren En Nesyri ile Fenerbahçe öne geçti. Golden sonra sağdan İrfan Can’ın (Haftaya yedek kalabilir) soldan Maximin’in geliştirdiği ataklarla pozisyonlar bulan ev sahibi kale önü cömert olunca fark artmadı. Mourinho devre arası hamle yapmadı. İkinci yarının başında rakip takım kalecisi bu defa Amrabat’a bir asist yaptı, o da Dzeko’ya topu attı, geriye sadece golü yapmak kalmıştı. Fark ikiye çıkınca rakip maçtan koptu.

Osayi iyi oynuyor, son vuruş becerisi yok. Kostiç’in takıma büyük katkısı var mı tartışılır. Amrabat geldikten sonra İsmail Yüksek formdan düştü. Mourinho haftaya Trabzon’da bu 11’le sahaya çıkar mı hiç sanmam. Merak ettiğim ise çift forvet (DzekoEn Nesyri) bir daha hangi maçta yan yana oynar?"

Faik Çetiner | FANATİK