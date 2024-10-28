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"Maximin topa çok dokunuyor" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı En-Nesyri ve Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

"Maximin topa çok dokunuyor" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 1

"MAXIMIN TOPA ÇOK DOKUNUYOR

"İrfan Can, önemli bir oyuncu. Ortaya koyduğu performansla Türkiye'deki bütün futbol camiasının neden oynamıyor sorusunun da haklılığını ortaya koydu. Lider, yaratıcı bir oyuncu. Daha da öteye gidersek göz ardı edilecek bir oyuncu hiç değil. Mourinho'nun iki santrforla oynama tercihinde gollerin Dzeko ve En-Nesyri'den gelmiş olması da Fenerbahçe'nin bu şekilde bazı maçlarda oynayabileceğinin de göstergesi oldu. Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun içerisinde oldukça fazla hücum alternatifleri var. Bu oyuncuların doğru kullanımı kadro içi rekabet kadar forma adaleti için de katkı sağlayacaktır. Maximin yetenekli, oyuna ivme kazandıran bir futbolcu. Fakat çok doğaçlama oynuyor. Fenerbahçe'de en çok top kullanma özgürlüğüne sahip oyuncu gibi görünüyor. Ancak çok top kaybı var. Topa çok fazla dokunuyor. Bu yönünü biraz daha takım için geliştirmesi gerekiyor. Tüm bunların ötesinde bu kadar maç sıklığının içerisinde tempoyu düşürmeden kazanmak önemliydi."

Ali Gültiken - SABAH

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Maximin topa çok dokunuyor" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 2

"FAVORİYDİ KAZANDI"

"İlk 15 dakika dolarken kaleci Sousa’nın ikram pasını değerlendiren En Nesyri ile Fenerbahçe öne geçti. Golden sonra sağdan İrfan Can’ın (Haftaya yedek kalabilir) soldan Maximin’in geliştirdiği ataklarla pozisyonlar bulan ev sahibi kale önü cömert olunca fark artmadı. Mourinho devre arası hamle yapmadı. İkinci yarının başında rakip takım kalecisi bu defa Amrabat’a bir asist yaptı, o da Dzeko’ya topu attı, geriye sadece golü yapmak kalmıştı. Fark ikiye çıkınca rakip maçtan koptu.

Osayi iyi oynuyor, son vuruş becerisi yok. Kostiç’in takıma büyük katkısı var mı tartışılır. Amrabat geldikten sonra İsmail Yüksek formdan düştü. Mourinho haftaya Trabzon’da bu 11’le sahaya çıkar mı hiç sanmam. Merak ettiğim ise çift forvet (DzekoEn Nesyri) bir daha hangi maçta yan yana oynar?" 

Faik Çetiner | FANATİK

"Maximin topa çok dokunuyor" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 3

"SEZONUN EN RAHAT MAÇINI OYNADI"

"Fenerbahçe, sezonun en rahat maçlarından birisini oynadı. Rakip Bodrum; dirençsiz, meziyetli oyuncuları az olan bir takım. Bu da çok doğal. Ayrıca kalecileri iki golde de büyük ikramda bulundu. Fenerbahçe, bu sene çok az maçta yaptığı üzere En-Nesyri ve Dzeko ile çift santrfor başladı. Bunu tabi karşılamak lazım... Evde oynuyorsun, üstelik zayıf bir rakibe karşı. Kalecinin birinci ikramı hatalı bir çıkış. Boşa çıkıyor, kaleyi boşaltıyor, En-Nesyri de boş kaleye kafayla golü yapıveriyor. Aslında Fenerbahçe daha ilk yarıda dördü, beşi bulabilirdi. Sahadaki en iyi oyunculardan birisi Maximin. Dribbling özelliği var, topla çabuk. Özellikle hücumdaki arkadaşları onu biraz anlayabilseler çok pozisyon yaratır. Amrabat da iyiydi... Hem defansif anlamda hem de attığı ölümcül pasla. İkinci yarıda Bodrum kalecisinin diğer ikramı geldi. Topa kısa vurdu, Amrabat hemen Dzeko'nun önüne oynadı. O da golü yaptı."

Ahmet Çakar | SABAH

"Maximin topa çok dokunuyor" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 4

"2-0’I BULUNCA SANTRFOR ÇIKARMAMASI OLUMLU"

"Fenerbahçe 22 günde 6 maçlık bir sürecin içinde. Mourinho’nun dört lig, iki Avrupa sınavını aynı 11’le oynamasını bekleyemeyiz, şüphesiz ki bu süreçte kadro genişliğinden faydalanmalıydı. Dün muhtemelen bu sebeple Szymanski-Tadic’i yanında oturttu. Dzeko-Nesyri’yi birlikte başlatarak da 4-4-2’yi denedi.

70’inci dakikada skor 2-0 olmasına ve kenara 4 yeni futbolcu getirmesine rağmen formasyonunu bozmaması, 4-4-2 ile devam etmesi, Göztepe-Kasımpaşa maçlarından ders çıkardığının kanıtı."

Uğur Meleke | HÜRRİYET

"Maximin topa çok dokunuyor" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 5
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