Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak"
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan derbinin ardından Jose Mourinho'nun açıklamaları spor gündemine oturdu. Galatasaray, Mourinho'nun "Kulübede maymun gibi zıpladılar." ifadelerinin ardından konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise konu hakkında, "Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun bu açıklamaları spor dünyasında yeni bir perde açarken dünya basını da konuyu manşetlerine taşıdı.
EL TIEMPO: MOURİNHO'NUN BAŞI DERTTE, GALATASARAY DAVA AÇACAK