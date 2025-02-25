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Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan derbinin ardından Jose Mourinho'nun açıklamaları spor gündemine oturdu. Galatasaray, Mourinho'nun "Kulübede maymun gibi zıpladılar." ifadelerinin ardından konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise konu hakkında, "Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun bu açıklamaları spor dünyasında yeni bir perde açarken dünya basını da konuyu manşetlerine taşıdı.

Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 1

EL TIEMPO: MOURİNHO'NUN BAŞI DERTTE, GALATASARAY DAVA AÇACAK

SPOR&SKOR HABERLERİ

Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 2

AL JAZEERA: MOURİNHO'YA IRKÇILIK SUÇLAMASI


Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 3

SKYSPORTS: MOURINHO İÇİN HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILIYOR


Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 4

INDEPENDENT: Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi


Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 5

MARCA: Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi


Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 6

AP: Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"


Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 7

SPORT: Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi

Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 8

Mourinho'nun derbiden öne çıkan bazı kareleri...

Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 9
Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 10
Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 11
Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 12
Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 13
Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 14
Maymun söylemi dünya basınında: "Mourinho'nun başı dertte, Galatasaray dava açacak" - 15
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