Mbappe ve Osimhen transferleri 2024'e damga vurdu
2024 yılı futbol dünyasında unutulmaz transferlere sahne oldu. Kylian Mbappe’nin PSG’den ayrılıp Real Madrid’e katılması yılın en çok konuşulan hamlesi oldu. Galatasaray’ın Napoli’den Victor Osimhen’i kiralaması ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Atletico Madrid, Julian Alvarez’i 75 milyon euro karşılığında transfer ederek yılın en pahalı oyuncusunu kadrosuna kattı. Bayern Münih ve Brighton ise Boey ve Ferdi Kadıoğlu’nu 30'ar milyon euroluk bonservis bedeliyle renklerine bağladı.
Futbol kulüpleri, 2024 yılında ses getiren önemli ve sürpriz transferlere imza attı.
Yıldız futbolcu Fransız Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutması, 2024'ün en önemli transferi olarak akıllara kazındı.
Galatasaray'ın Napoli'den yaz transfer döneminin son günü kiraladığı Nijeryalı Victor Osimhen'in imzası, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Atletico Madrid'in Manchester City'den 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Arjantinli Julian Alvarez ise 2024'te en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu..