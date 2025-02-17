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Mbappe'nin ardından yıldız futbolcu Vinicius da kulüp satın aldı

Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı. Real Madrid'de oynayan futbolculardan kulüp satın alan tek isim Vinicius değil. Kylian Mbappe de geçen yıl bir Fransa takımı satın almıştı.

Mbappe'nin ardından yıldız futbolcu Vinicius da kulüp satın aldı - 1

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı.

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Mbappe'nin ardından yıldız futbolcu Vinicius da kulüp satın aldı - 2

Portekiz spor gazetesi Record, FC Alverca Sportif Anonim Şirketi'nin en büyük hissedarı Ricaro Vicintin'in yüzde 70 ila yüzde 80 arasında olan kulüpteki hisse payını, aralarında futbolcu Vinicius'un da olduğu İspanyol ve Brezilyalı bir grup yatırımcıya sattığını duyurdu.

Alverca, Portekiz 2. liginde ikinci sırada yer alıyor.

Mbappe'nin ardından yıldız futbolcu Vinicius da kulüp satın aldı - 3

Portekiz 1. ligine çıkma olasılığı bulunan, tarihinde 5 sezon Portekiz 1. liginde oynamış Alverca, Brezilya futboluyla bağı olan bir kulüp olarak biliniyor.

Mbappe'nin ardından yıldız futbolcu Vinicius da kulüp satın aldı - 4

Alverca'da şu anda Brezilya kökenli 15 futbolcu forma giyiyor.

Mbappe'nin ardından yıldız futbolcu Vinicius da kulüp satın aldı - 5

Real Madrid'de oynayan futbolculardan kulüp satın alan tek isim Vinicius değil. Kylian Mbappe de geçen yıl 20 milyon euro'luk yatırımla Fransız 2. lig kulüplerinden SM Caen'i almıştı.

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