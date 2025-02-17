Mbappe'nin ardından yıldız futbolcu Vinicius da kulüp satın aldı

Portekiz spor gazetesi Record, FC Alverca Sportif Anonim Şirketi'nin en büyük hissedarı Ricaro Vicintin'in yüzde 70 ila yüzde 80 arasında olan kulüpteki hisse payını, aralarında futbolcu Vinicius'un da olduğu İspanyol ve Brezilyalı bir grup yatırımcıya sattığını duyurdu.

Alverca, Portekiz 2. liginde ikinci sırada yer alıyor.