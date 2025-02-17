Mbappe'nin ardından yıldız futbolcu Vinicius da kulüp satın aldı
Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı. Real Madrid'de oynayan futbolculardan kulüp satın alan tek isim Vinicius değil. Kylian Mbappe de geçen yıl bir Fransa takımı satın almıştı.
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, bir grup yatırım şirketi ile Portekiz 2. liginde mücadele eden FC Alverca kulübünü satın aldı.