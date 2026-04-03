Mbappe'nin Kante'ye hareketine tepki yağdı. Dünya bu olayı konuştu
03.04.2026 10:19
Son Güncelleme: 03.04.2026 10:42
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kolombiya ile karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe'nin N'Golo Kante'ye hareketi gündem oldu.
Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya ile Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.
KAPTAN N'GOLO KANTE'YDİ
Fransa Milli Takımı'nda müsabakaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli N'Golo Kante, kaptanlık bandını koluna takmıştı.
Mbappe'nin oyuna girerken yaptığı hareket ise futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.
Kylian Mbappe, oyundan çıkmak üzere olan Cherki'ye Kante'yi göstererek kaptanlık bandını kendisine getirmesini istedi.
Cherki de Kante'den aldıı pazubendini Mbappe'ye götürdü. Mbappe'nin kaptanlık bandını isterken yaptığı hareket futbol kamuoyunun tepkisini çekti.