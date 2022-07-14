Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim

Haberler - DHA 14.07.2022 - 14:58
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, özel açıklamalarda bulundu.
Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan bahseden Diagne, "Herkes gördü zaten ekranlarda nasıl bir sakatlık olduğunu. Başakşehir'le oynadığımız maç sırasında, sahada gerçekleşti. Ben de açıkçası nasıl olduğunu çok anlamadım. Garip bir sakatlıktı. Biz tabii ki futbolcular olarak işimizi yapıyoruz ama her şey de bizim işimiz değil. Böyle bir sakatlık olabiliyor. Bu noktada Allah'ın işine karışılmaz diyoruz ve devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.
Sakatlığının üzerinden 6 ay geçtiğini dile getiren Senegalli golcü, "Çok zorlu bir süreçti.Ben de bu süreçte Senegal'e, ailemin yanına gittim. Orada onlardan güç alıp çalışmalarıma başladım. Daha sonra buraya geldim çalışmalara devam etmek için. Özellikle ilk 3 ay çok fazla hareket etmemem gerekiyordu. Ama elhamdülillah şimdi tekrardan çalışabiliyorum. Takımla beraber antrenmanımızı yapıyoruz. Şu ana kadar da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Bu şekilde çalışmalarıma devam edip iyi bir sezon başlangıcı yapmak istiyorum" diye konuştu.
Geçen sezona iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatan Diagne, şunları söyledi:
"Hem lige hem de Avrupa ligine iyi bir başlangıç yapmıştım. Ancak tabii hocamız karar veriyordu kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına. Antrenmanlarda da her zaman üçümüz iyi birer performans göstermeye çalışıyorduk. Siz mental olarak, fiziksel olarak kendinizi iyi hazırlayabilirsiniz. Zaten takım içinde kendinizi iyi bir şekilde tutmanız gerekir. Fiziksel ve mental olarak da kendimi hazırlıyorum yeni sezona."
Galatasaray'da yeni bir dönemin başladığını kaydeden Mbaye Diagne, "Yeni bir hocamız var, yeni bir başkanımız var, yeni bir sportif direktörümüz var, yeni oyuncularımız geldi. Ancak baktığımız zaman biz burada deneyimliyiz. Bu deneyimlerimizin de çalışarak üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor. Maksimum derecede çalışmaya, çalışmalarıma devam etmeye çalışıyorum. Ve tekrardan üst düzey formuma dönmek istiyorum" dedi.
Kimseyle herhangi bir problemi olmadığını belirten 30 yaşındaki golcü, "Burada 5 forvet olsa da ben bundan hiçbir şekilde korkmuyorum. Çünkü tüm hayatımı zaten rekabet içerisinde geçirdim. Bu doğal bir süreç, hatta Galatasaray olarak da en az 4 tane forvetimiz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önceden de Falcao vardı, Halil vardı, Mohamed burada. Bu sene de ekstradan 2 kişi daha olabilir. Ben en iyisini oynamak için buradayım. 1 sene daha burada sözleşmem var. Kafa olarak, mental olarak şu anda her şekilde kendimi Galatasaray'a adamış durumdayım. Daha önceki senelerde de fedakarlık yaptım. Gittim, geri geldim" şeklinde konuştu.
Kasımpaşa'da oynadığı dönemde tüm maçlarda süre aldığını hatırlatan Diagne, "Buraya sezon ortasında geldim ve o dönemki hedefimiz de şampiyonluk ve kupaydı. Ben de açıkçası yapmam gerekeni yaptım ve orada gollerimi attım, kupalarımızı kazandık. Benim için açıkçası 2 şey çok önemli, hocamın bana güven duymasını isterim ve hocamın bana süre vermesini isterim. Burada, Türkiye'de kazanılması gereken her şeyi kazandım. Bende açlık isteği var, şampiyonluk için. Destek ve güven olduğu sürece iyi bir şekilde devam edeceğimi düşünüyorum" diye konuştu.
Diagne, sakatlık öncesinde istediği süreleri elde edemediğini söyleyerek, şunları belirtti:
"Çünkü baktığımız zaman her hafta forvet hattımız değişiyordu. Sadece ligde de değil, Avrupa Ligi'nde de aynı şekilde değişiyordu. Ancak bunlar üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok açıkçası. Ben maksimumu verdiğimi düşünüyorum. Ve kulübede oturduğum zaman da pozitif kalmaya çalıştım her zaman. Ancak daha önceden söylediğim gibi, benim oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça açılan bir oyuncuyum. Türkiye'deki en iyi forvetin kendim olduğunu düşünüyorum. Baktığım zaman elde ettiğim başarılardan bunları görebiliyoruz."
Takımdaki eksiklerle ilgili gelen soruya Senegalli golcü, "Şimdi takımın bir tarafının eksik olup olmadığıyla ilgili ben bir şey söylemem, çünkü ben hoca değilim. Ancak Galatasaray'da gol atmak kolay değildi. Çünkü top istediğimiz şekilde bize ulaşmıyordu. Ve günün sonunda baktığımız zaman da gol atamadığımız zamanda suçlananlar genellikle ben ve diğerleri oluyordu. Ancak geçen seneyle ilgili baktığımız zaman aslında bu bütün takımın başarısızlığıydı. Bir kişi, iki kişi demek yanlış olur. Bunu da bu sene takım olarak hep beraber tamir etmemiz gerekiyor. İyi bir orta saha alınabilir, bununla ilgili bir şey söylemem ancak forvet hattı için Mohamed olsun, Gomis olsun, ben olayım iyi forvetleriz ve başkasının alınmasına gerek olmadığını düşünüyorum." yanıtını verdi.
Galatasaray ile adı anılan Senegalli orta saha Idrissa Gueye ile görüşüp görüşmediğiyle ilgili açıklama yapan Diagne, "Tabii ki kendisini tanıyorum. Benim kardeşim gibi. Milli takımda beraber oynadım kendisiyle, aynı zamanda aynı şehirde oturuyoruz Senegal'de. Hatta Paris'e gittiğim zaman Neymar'la çektirdiğim fotoğraflarda da o beni davet etmişti, onunla beraber gitmiştik o geceye. Galatasaray'a gelirse de iyi olacağını düşünüyorum. Ancak herhangi bir görüşmem olmadı kendisiyle. Umarım buraya gelir. Buraya gelmesi iyi olur benim için. Kendisi benim kardeşim gibi" şeklinde konuştu.
Son olarak Süper Lig'de kendisini en çok zorlayan savunma oyuncularının Marcao ve Luyindama olduğunu belirten Diagne, "Defans olarak tabii ki Marcao ve Luyindama derim. Türkiye'de bu defans oyuncuları haricindeki tüm takımlara gol atmışlığım var. Dışarıda yürüdüğüm zaman için kafam her zaman dik bir şekilde yürürüm. Çünkü burada neleri gerçekleştirdiğimi biliyorum. Sanırım 78 maçta 54 gol attım. Yani diyebileceğim şu ki en iyi defans oyuncuları bizde. Onlarla antrenman yaptığınız zaman başka hiçbir defans oyuncusu sizi durduramaz. Zaten onlarla çok iyi bir şekilde antrenman yaparsınız. Kaleci olarak da tabii ki en iyi kaleciler bizde. Muslera zaten tartışılmaz ve Okan. Türkiye'nin en iyi defans oyuncuları ve en iyi kalecileri bizde" diyerek sözlerini noktaladı.