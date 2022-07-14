Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim

"KAFA OLARAK, MENTAL OLARAK ŞU ANDA HER ŞEKİLDE KENDİMİ GALATASARAY'A ADAMIŞ DURUMDAYIM"

Kimseyle herhangi bir problemi olmadığını belirten 30 yaşındaki golcü, "Burada 5 forvet olsa da ben bundan hiçbir şekilde korkmuyorum. Çünkü tüm hayatımı zaten rekabet içerisinde geçirdim. Bu doğal bir süreç, hatta Galatasaray olarak da en az 4 tane forvetimiz olması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önceden de Falcao vardı, Halil vardı, Mohamed burada. Bu sene de ekstradan 2 kişi daha olabilir. Ben en iyisini oynamak için buradayım. 1 sene daha burada sözleşmem var. Kafa olarak, mental olarak şu anda her şekilde kendimi Galatasaray'a adamış durumdayım. Daha önceki senelerde de fedakarlık yaptım. Gittim, geri geldim" şeklinde konuştu.