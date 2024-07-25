McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!"
Ünlü dövüşçü Conor McGregor, Rusya'da mal varlıklarına el koyulan Khabib Nurmagomedov'a hakaret içerikli mesaj gönderdi. Eski boksör, Khabib'in mali sorunlarıyla dalga geçerek, "Kardeşim, devletten ailenin evini satın almak için başvuru yaptım, çünkü sen bunu karşılayamıyorsun. Evi aldıktan sonra ortasına s*****ğım." ifadelerini kullandı.
Conor McGregor, Instagram üzerinden Khabib Nurmagomedov'a hakaret içerikli bir mesaj gönderdi.
Khabib'in Rusya'da yaklaşık 900 bin dolarlık borcu olduğunu öğrenen McGregor, ünlü boksörün evini satın almayı teklif ederek mali sorunlarıyla dalga geçti.