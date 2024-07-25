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McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!"

Ünlü dövüşçü Conor McGregor, Rusya'da mal varlıklarına el koyulan Khabib Nurmagomedov'a hakaret içerikli mesaj gönderdi. Eski boksör, Khabib'in mali sorunlarıyla dalga geçerek, "Kardeşim, devletten ailenin evini satın almak için başvuru yaptım, çünkü sen bunu karşılayamıyorsun. Evi aldıktan sonra ortasına s*****ğım." ifadelerini kullandı.

McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!" - 1

Conor McGregor, Instagram üzerinden Khabib Nurmagomedov'a hakaret içerikli bir mesaj gönderdi.

Khabib'in Rusya'da yaklaşık 900 bin dolarlık borcu olduğunu öğrenen McGregor, ünlü boksörün evini satın almayı teklif ederek mali sorunlarıyla dalga geçti. 

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McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!" - 2

McGregor'ın mesajında, "Kardeşim, devletten ailenin evini satın almak için başvuru yaptım, çünkü sen bunu karşılayamıyorsun. Evi aldıktan sonra ortasına s*****ğım." ifadeleri yer aldı.

McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!" - 3

3 milyon dolardan fazla vergiyi eksik ödediği iddialarının ardından McGregor attığı mesajı sosyal medyada paylaştı.

Yetkililerin, soruşturma devam ederken eski boksörün banka hesaplarını dondurduğu da iddia ediliyor.

McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!" - 4

TÜRKİYE VE BAE İDDİASI

Khabib'in bu parayı alıp Türkiye ve BAE'ye yatırdığı iddia ediliyor.

McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!" - 5

800 BİN DOLARLIK ARAÇ KOLEKSİYONU TEHLİKEDE

Mahkemeler buna ödeme talebiyle karşılık verdi.

Khabib'in 800.000 dolardan fazla olan araba koleksiyonu da risk altında olabilir.

McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!" - 6

Ayrıca Nurmagomedov'un evine de el koyulabileceği kaydedildi. 

McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!" - 7
McGregor'dan Khabib'e şok mesaj: "Evinizi Alıp Ortasına...!" - 8
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