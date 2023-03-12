Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. sırada yer alırken, Beşiktaş 43 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor. Peki, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Medipol Başakşehir-Beşiktaş arasındaki maç bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maçta, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.
Mücadele TOD TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ligde oynadığı son 2 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.
Dört maçlık üç puan özlemini 2-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle sona erdiren Beşiktaş ise 43 puanla haftaya 3. sırada giriyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli takımın Gent ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanan Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.
Siyah-beyazlı ekipte Welinton Souza bu akşam oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
MKE Ankaragücü maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon Kasımpaşa, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da sarı kart görmüştü.
Siyah-beyazlı takımın hücum silahlarından Cenk Tosun, bu akşam oynanacak karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak.
Bu sezon Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, Medipol Başakşehir maçında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve İstanbulspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.