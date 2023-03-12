Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

CENK TOSUN KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımın hücum silahlarından Cenk Tosun, bu akşam oynanacak karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıkacak.



Bu sezon Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, Medipol Başakşehir maçında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve İstanbulspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.