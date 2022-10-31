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Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti

Bu sezon 14. yarış birinciliğine Meksika'da ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Verstappen, Michael Schumacher ve Vettel ile paylaştığı Formula 1 rekorunu kırdı.

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 1

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Meksika Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu.

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 2

Sezonun 20. mücadelesi, başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 3

Pole pozisyonundaki Verstappen, starttan itibaren kontrol altında götürdüğü yarışı kazandı ve sezonun 14'üncü, kariyerinin 34. birinciliğine ulaştı.

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 4

25 yaşındaki Verstappen böylece Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel (2013) ile paylaştığı bir F1 sezonunda en fazla yarış kazanan pilot rekorunu kırdı.

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 5

Liderin 15.1 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Mercedes takımı) 2'nci, takım arkadaşı Verstappen'den 18.1 saniye sonra finişe gelen Sergio Perez ise 3. oldu.

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 6

Verstappen'in pilotlar, Red Bull'un ise takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği 2022 sezonunun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si 13 Kasım'da düzenlenecek.

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 7

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 280

3. Charles Leclerc (Monako): 275

4. George Russell (Büyük Britanya): 231

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 8

TAKIMLAR

1. Red Bull: 696

2. Ferrari: 487

3. Mercedes: 447

4. Alpine: 153

5. McLaren: 146

Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 9
Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 10
Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti - 11

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