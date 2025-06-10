Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, bu gece mi? Meksika - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD’de kamp yapan Ay-yıldızlılar, ikinci mücadelesinde Meksika ile karşılaşıyor. İtalyan çalıştırıcı Montella yönetiminde 23’üncü sınavına çıkacak milliler, 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Meksika ise Türkiye mücadelesi öncesinde hazırlık maçında İsviçre’ye 4-2 mağlup oldu. Montella maç öncesinde yaptığı basın toplantısında genç oyunculara şans vereceğinin sinyallerini verdi. ABD’yle olan saat farkı sebebiyle futbolseverler ise “ Meksika - Türkiye maçı bu gece mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Meksika - Türkiye mücadelesinin başlangıç saati ve canlı yayınlanacağı kanal…