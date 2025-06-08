Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım hazırlık maçı hangi kanalda?
Montella yönetimindeki A Milli Takım, ilk hazırlık mücadelesinde ABD’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı temsilcimiz ikinci mücadelede Meksika ile kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı’nda gözler Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü gibi yıldızlarda olacak. Ay-yıldızlılar, oynadığı son 8 karşılaşmada tek mağlubiyet alırken ABD, Macaristan, İzlanda, Karadağ gibi takımları mağlup etmeyi başardı. Peki Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…
A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye, Meksika mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu ev sahipliği yapacak. ABD ile olan saat farkı sebebiyle futbolseverler ise karşılaşmanın başlangıç saatini ve ekranlara geleceği kanalı merak ediyor. Meksika - Türkiye mücadelesinin programı belli olurken gözler maçın ekranlara geleceği kanala çevrildi. Peki Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…