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Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım hazırlık maçı hangi kanalda?

Montella yönetimindeki A Milli Takım, ilk hazırlık mücadelesinde ABD’yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlı temsilcimiz ikinci mücadelede Meksika ile kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol Takımı’nda gözler Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü gibi yıldızlarda olacak. Ay-yıldızlılar, oynadığı son 8 karşılaşmada tek mağlubiyet alırken ABD, Macaristan, İzlanda, Karadağ gibi takımları mağlup etmeyi başardı. Peki Meksika - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…

Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım hazırlık maçı hangi kanalda? - 1

A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye, Meksika mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu ev sahipliği yapacak. ABD ile olan saat farkı sebebiyle futbolseverler ise karşılaşmanın başlangıç saatini ve ekranlara geleceği kanalı merak ediyor. Meksika - Türkiye mücadelesinin programı belli olurken gözler maçın ekranlara geleceği kanala çevrildi. Peki Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

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Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım hazırlık maçı hangi kanalda? - 2

MEKSİKA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Elemeleri’ne hazır olmak isteyen milliler, ikinci mücadelesinde Meksika ile karşı karşıya geliyor.

Meksika ve Türkiye arasındaki mücadele 11 Haziran Çarşamba günü gece yarısı saat 04.00’te oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım hazırlık maçı hangi kanalda? - 3

MİLLİLER E GRUBU’NDA YER ALACAK

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Takım, E Grubu’nda mücadele edecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 4 takımlı gruplarda Eylül 2025'te, 5 takımlı gruplarda ise Mart 2025'te başlayacak.

Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların rakipleri ise İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan oldu. A Milli Takım, elemelerde ilk maçına 4 Eylül’de Gürcistan karşısında oynarken ikinci mücadelesine ise İspanya karşısında 7 Eylül’de çıkacak.

Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? A Milli Takım hazırlık maçı hangi kanalda? - 4

DÜNYA KUPASI HAZİRAN’DA DÜZENLENECEK

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

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