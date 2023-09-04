Melissa Vargas kimdir, nereli? Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi
Kadın Voleybol Milli Takımımz, CEV 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a karşı galibiyet aldı ve Avrupa şampiyonu oldu. 41 sayı atan Melissa Vargas, kupayı kazanmamızda büyük rol oynadı. Peki, Melissa Vargas kimdir, nereli, ne zaman Türk vatandaşı oldu? İşte Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.