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Melissa Vargas kimdir, nereli? Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi

Kadın Voleybol Milli Takımımz, CEV 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a karşı galibiyet aldı ve Avrupa şampiyonu oldu. 41 sayı atan Melissa Vargas, kupayı kazanmamızda büyük rol oynadı. Peki, Melissa Vargas kimdir, nereli, ne zaman Türk vatandaşı oldu? İşte Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi...

Melissa Vargas kimdir, nereli? Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

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Melissa Vargas kimdir, nereli? Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi - 2

Melissa Vargas başarılı performansının yanı sıra sempatik kişiliği ile de dikkat çekiyor. 44 numaralı forma giyen Melissa Vargas, sosyal medya paylaşımlarında da sık sık "Öncelikle kayısı diyarı Malatya’dan selamlar" ifadelerini kullanıyor.

Melissa Vargas kimdir, nereli? Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi - 3

MELİSSA VARGAS'IN HAYAT HİKAYESİ

Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999 yılında dünyaya geldi. 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan Kübalı sporcu, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.12 yaşındayken Küba Milli Takımı'na seçildi. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çekti.

Melissa Vargas kimdir, nereli? Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi - 4

4 YIL CEZA ALDI

Çekya ve İsviçre'de birer sezon oynayan Vargas, 17 yaşındayken sakatlandı, tedavi süreciyle ilgili ise Küba federasyonu ile anlaşamadı. Vargas'a 4 yıl ceza verildi.

Melissa Vargas kimdir, nereli? Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi - 5

2018'DE FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'de birer lig ve kupa zaferi yaşayan Melissa Vargas, sezonun ve final etaplarının en iyi pasör çaprazı ile en değerli oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Sarı lacivertlilerin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic, Vargas'a ülkesi Sırbistan formasını giydirmek istedi. Ancak gerçekleşmedi.

Melissa Vargas kimdir, nereli? Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi - 6

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve federasyonun çabalarıyla Türkiye'yi tercih etti.

2021'de a milli takımda oynama başvurusu, 2 yıllık sürecin ardından tamamlandı.

Vargas ay yıldızlı formayı ilk kez, devleşeceği Milletler Ligi'nde giydi.

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