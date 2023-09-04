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Melissa Vargas'ın hayat hikayesi: Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas kimdir, nereli?

CEV 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde en çok dikkat çeken Melissa Vargas oldu. Men cezası aldığı voleybola yüksek bir performansla dönen ve bu turnuvada 41 sayı atan Melissa Vargas, kupanın kazanılmasında büyük rol oynadı. 4 numaralı forma giyen Melissa Vargas, sosyal medya paylaşımlarında da sık sık "Öncelikle kayısı diyarı Malatya’dan selamlar" ifadelerini kullanıyor. Peki, Melissa Vargas kimdir, nereli, ne zaman Türk vatandaşı oldu? İşte Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi...

Melissa Vargas'ın hayat hikayesi: Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas kimdir, nereli? - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.

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Melissa Vargas'ın hayat hikayesi: Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas kimdir, nereli? - 2

Melissa Vargas başarılı performansının yanı sıra sempatik kişiliği ile de dikkat çekiyor. 44 numaralı forma giyen Melissa Vargas, sosyal medya paylaşımlarında da sık sık "Öncelikle kayısı diyarı Malatya’dan selamlar" ifadelerini kullanıyor.

Melissa Vargas'ın hayat hikayesi: Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas kimdir, nereli? - 3

MELİSSA VARGAS'IN HAYAT HİKAYESİ

Küba asıllı Türk voleybolcu Melissa Vargas veya tam adıyla Melissa Teressa Vargas Abreu, 16 Ekim 1999 yılında dünyaya geldi. 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan Kübalı sporcu, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.12 yaşındayken Küba Milli Takımı'na seçildi. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çekti.

Melissa Vargas'ın hayat hikayesi: Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas kimdir, nereli? - 4

4 YIL CEZA ALDI

Çekya ve İsviçre'de birer sezon oynayan Vargas, 17 yaşındayken sakatlandı, tedavi süreciyle ilgili ise Küba federasyonu ile anlaşamadı. Vargas'a 4 yıl ceza verildi.

Melissa Vargas'ın hayat hikayesi: Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas kimdir, nereli? - 5

2018'DE FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye'de birer lig ve kupa zaferi yaşayan Melissa Vargas, sezonun ve final etaplarının en iyi pasör çaprazı ile en değerli oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Sarı lacivertlilerin o dönemki başantrenörü Zoran Terzic, Vargas'a ülkesi Sırbistan formasını giydirmek istedi. Ancak gerçekleşmedi.

Melissa Vargas'ın hayat hikayesi: Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas kimdir, nereli? - 6

TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

Vargas; Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve federasyonun çabalarıyla Türkiye'yi tercih etti.

2021'de A Milli Takım'da oynama başvurusu, 2 yıllık sürecin ardından tamamlandı.

Vargas ay yıldızlı formayı ilk kez, devleşeceği Milletler Ligi'nde giydi.

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