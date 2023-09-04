Melissa Vargas'ın hayat hikayesi: Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas kimdir, nereli?
CEV 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde en çok dikkat çeken Melissa Vargas oldu. Men cezası aldığı voleybola yüksek bir performansla dönen ve bu turnuvada 41 sayı atan Melissa Vargas, kupanın kazanılmasında büyük rol oynadı. 4 numaralı forma giyen Melissa Vargas, sosyal medya paylaşımlarında da sık sık "Öncelikle kayısı diyarı Malatya’dan selamlar" ifadelerini kullanıyor. Peki, Melissa Vargas kimdir, nereli, ne zaman Türk vatandaşı oldu? İşte Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu Melissa Vargas'ın hayat hikayesi...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Yapılan oylamayla "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu", final maçında 41 sayı bulan Melissa Vargas seçildi. Vargas, Milletler Ligi organizasyonunun ardından bir kez daha en değerli oyuncu seçilmiş oldu.