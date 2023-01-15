Memphis Grizzlies'dan 9 maçlık galibiyet serisi (NBA'de Gecenin Sonuçları 15 Ocak 2023)

Memphis Grizzlies, deplasmanda Indiana Pacers'ı 130-112 yenerek NBA'in şu anki en uzun galibiyet serisini 9 maça çıkardı.



Grizzlies'da Desmond Bane 25 sayı kaydederken, Ja Morant ise 23 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.