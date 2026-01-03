Merih Demiral attı, Al Ahli kazandı ve Al Nassr bir ilki yaşadı! Maç sonu Ronaldo'yu tiye aldılar
03.01.2026 09:04
AA
Milli futbolcu Merih Demiral, Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli'nin Al Nassr'ı 3-2 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü kaydetti. Maç sonunda Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile alay edildi.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında oynanan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Al Nassr, deplasmanda Al Ahli ile karşı karşıya geldi.
Al Ahli, Ivan Toney'nin 7 ve 20. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçerken Al Nassr, Abdulelah Al Amri'nin 31 ve 44. dakikalardaki golleriyle 2-2 eşitliği yakaladı ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
GALİBİYETİ MERİH DEMİRAL GETİRDİ
Maçın 55. dakikasında Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, attığı kafa golüyle takımını 3-2 öne geçirdi ve müsabaka da bu skorla sona erdi.
RONALDO, MAÇIN TAMAMINDA OYNADI
Al Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, maçın tamamında sahada yer aldı.
Al Ahli'de Ali Majrashi 90+6'ncı, Al Nassr'da ise Nawaf Boushal 90+9'uncu dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla ilk yenilgisini alan Al Nassr, 31 puanda kaldı. Al Ahli ise puanını 25'e yükseltti.
RONALDO İLE ALAY ETTİLER
Karşılaşmanın ardından Al Ahli'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Merih Demiral öne çıkarılırken Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo tiye alındı.
"TATLI RÜYALAR"
Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'nun yan yana olduğu bir fotoğrafı "Tatlı rüyalar" sözleriyle paylaşan Al Ahli, daha sonra Portekizli futbolcuyla alay edilen bir paylaşımda daha bulundu.
"NASIL HİSSEDİYORSUN?"
Kulübün gönderisinde Merih Demiral'ın gol attığı pozisyon ve Ronaldo ile hava topuna çıktığı anların fotoğrafı yer alırken, "Kendinden daha kısa birine karşı oynarken nasıl hissediyorsun?" ifadeleri kullanıldı.