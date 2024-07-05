Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı? Merih Demiral için istenen ceza belli oldu

MERİH DEMİRAL'A VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Bozkur işareti nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlattığı milli futbolcu için verilen ceza belli oldu.



UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denildi.