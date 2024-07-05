NTV.COM.TR’ye geri dön

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı? Merih Demiral için istenen ceza belli oldu

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçının yıldızı olan Merih Demiral gol sevincinde yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edilmişti. Demiral için istenen cezanın belli olması ardından gözler 6 Temmuz'da oynanacak Hollanda karşılaşmasına çevrildi. Peki, Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı?

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı? Merih Demiral için istenen ceza belli oldu - 1

Avusturya'ya karşı oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevincini eliyle bozkurt işareti yaparak kutlamıştı.  Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı? Merih Demiral için istenen ceza belli oldu - 2

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açmıştı.

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı? Merih Demiral için istenen ceza belli oldu - 3

MERİH DEMİRAL'A VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Bozkur işareti nedeniyle UEFA'nın soruşturma başlattığı milli futbolcu için verilen ceza belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." denildi.

Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı? Merih Demiral için istenen ceza belli oldu - 4

MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

TFF, Demiral'a verilen cezayı CAS'a götürme kararı aldı. İtirazın sonuçsuz kalması durumunda Merih Demiral, 7 Temmuz'da gerçekleşek Hollanda maçına çıkamayacak. Türkiye’nin yarı finale yükselmesi durumunda maçlar 9-10 Temmuz’da oynanacak. Demiral, 9 Temmuz'daki final maçında da bulunamayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER