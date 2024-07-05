Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı? Merih Demiral için istenen ceza belli oldu
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçının yıldızı olan Merih Demiral gol sevincinde yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle UEFA tarafından disipline sevk edilmişti. Demiral için istenen cezanın belli olması ardından gözler 6 Temmuz'da oynanacak Hollanda karşılaşmasına çevrildi. Peki, Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, milli maç kadrosunda yer alacak mı?
Avusturya'ya karşı oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral, sevincini eliyle bozkurt işareti yaparak kutlamıştı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya arasındaki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti.