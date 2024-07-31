"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi)

"KALİTE FARKIYLA"

"Fenerbahçe'ye takımı yönetecek bir oyun lideri lazım. Fred de sakatlanıp çıkana kadar (31 dakika sahada kaldı) geçen yılki formundan çok uzak bir görüntü sergiledi. Ferdi ve Dzeko ise alkışı hak edecek bir futbol ortaya koydu.

Szymanski'nin galibiyet golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Bu golü hazırlayan İrfan Can Kahveci- Tadic ortaklığı muazzamdı.

Szymanski'nin galibiyet golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Bu golü hazırlayan İrfan Can Kahveci- Tadic ortaklığı muazzamdı.

Fenerbahçe turu geçti ve Lille'in rakibi oldu. Fenerbahçe henüz hazır değil. Tam bir Mourinho takımı olabilmesi için 5-6 maça ihtiyacı var.

Futbolda geçişler sancılı olur ve zaman alır. Bunun için Fenerbahçe taraftarının sabırlı olması ve takımını sonuna kadar desteklemesi gerekir. Lille karşısında çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum."

Zeki Uzundurukan | FOTOMAÇ