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"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi. Galibiyetin ardından spor yazarları sarı-lacivertlilerin mücadelesini değerlendirdi.

"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi) - 1

"İLK YARILAR GECE, İKİNCİ YARILAR GÜNDÜZ"

"İlk maçın yarım saatindeki pasif ve durağan oyun, ikinci maçın ilk 45 dakikası için de geçerliydi. Rakibin teknik direkötrü Croci-Torti, akıllıca bir hamleyle savunmayı üçleyerek maça başladı. Szymanski ve Fred’in koşularını ise iki merkez oyuncusunu takip ettirerek engelledi. Portekizli hocanın, devre arasında takımın üzerindeki durgunluğu atacak enerjiyi verdiği, ikinci yarının başında hissedildi. 30. dakikada Fred’in sakatlığıyla oyuna giren İsmail Yüksek’in yanına Mert Hakan eklenince Fenerbahçe daha sert, daha temaslı bir oyuna döndü. Dzeko’nun golü sonrası ise taraftarın da maçın içine girmesiyle Mourinho’nun kafasındaki oyuna yaklaşan bir performans izledik. Sarı lacivertliler, son dakikada gelen Szymanski golüyle görevi yine başarıyla tamamlayıp gözünü Lille’e çevirdi. Rakibin seviyesinin iki gömlek artacağı bu eşleşmede, Fenerbahçe’nin ilk 45 dakikaları çöpe atmak gibi bir lüksü yok. Sanırım Mourinho’nun bir hafta üzerinden duracağı en önemli konu, yenilen ilk goller ve sonrasında takımın uzun süren ayağa kalkma süreci olacaktır."

Engin Kehale | HÜRRİYET

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi) - 2

"FERDİ KADIOĞLU BEKTE DAHA FAYDALI OLUR"

"Krunic gerçekten çok kötü oynuyor, sakatlanıp çıkan Fred de güçsüzdü. Galibiyet golünü atan Szymanski'nin performansı da çok yetersizdi. Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri doğruydu. Yalnız benim özel bir görüşüm var. Ferdi her zamanki gibi görevini büyük bir hırsla en iyi şekilde yapmaya çalışan isimlerin başında geliyordu ama bana göre kanat forveti görevi onun alışılmış performansını azaltabilir düşüncesindeyim. Çünkü Ferdi'nin geriden hareketlenerek hücuma yaptığı katkı bana göre çok daha faydalı olur."

Ömer Üründül | SABAH

"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi) - 3

"KALİTE FARKIYLA"

"Fenerbahçe'ye takımı yönetecek bir oyun lideri lazım. Fred de sakatlanıp çıkana kadar (31 dakika sahada kaldı) geçen yılki formundan çok uzak bir görüntü sergiledi. Ferdi ve Dzeko ise alkışı hak edecek bir futbol ortaya koydu.
Szymanski'nin galibiyet golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Bu golü hazırlayan İrfan Can Kahveci- Tadic ortaklığı muazzamdı.

Szymanski'nin galibiyet golü Kadıköy'ü bayram yerine çevirdi. Bu golü hazırlayan İrfan Can Kahveci- Tadic ortaklığı muazzamdı.

Fenerbahçe turu geçti ve Lille'in rakibi oldu. Fenerbahçe henüz hazır değil. Tam bir Mourinho takımı olabilmesi için 5-6 maça ihtiyacı var.

Futbolda geçişler sancılı olur ve zaman alır. Bunun için Fenerbahçe taraftarının sabırlı olması ve takımını sonuna kadar desteklemesi gerekir. Lille karşısında çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum."

Zeki Uzundurukan | FOTOMAÇ

"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi) - 4

"TAŞLAR YERİNE OTURUNCA..."

"Taşlar yerine oturmadığı gibi yerinden de oynadı. Ferdi sol önde başladı, sahanın en iyilerinden. Dzeko da öyle. Tadic ortalarda gözükmezken, İrfan Can'ın gelmesi, tekrar sol kanada geçmesi ile bir anda "bay tehlike" oldu. Daha Maximin ve En Nesyri yok. Bir parmak şıklatma ile bambaşka bir oyun ve takım da seyredebiliriz. Mourinho cebinde sürprizlerle dolaşıyor."

Gürcan Bilgiç | SABAH

"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi) - 5

"MERT HAKAN RAKİBİN DENGESİNİ BOZDU"

Vasat bile oynayamayan Krunic'in çıkıp Mert Hakan'ın girmesi ve önde yaptığı baskılar, rakip savunmanın dengesini bozdu. Dzeko'nun kafayla attığı golde Mert Hakan'ın yaptığı orta adrese teslimdi. Tadic önde top tutarak Fenerbahçe'nin hücumda çoğalmasını sağladı. Tadic'in sağda oynaması ve Ferdi'nin rakip kaleye yakın yerde görev yapması, Mourinho'nun başarılı hamleleri olduğu kadar yapacağı sürpriz pozisyon değişikliklerinin de habercisidir. İsmail ve Mert Hakan hamleleriyle toparlanan Fenerbahçe, Dzeko'nun beraberlik golünden sonra fabrika ayarlarına dönüp oyunu kontrolüne aldı. Portekizli hoca oyuncularını tempolarına ve antrenman sayılarına göre kullanıyor, kimin ne kadar süre alabilecek fizik güç yapısını biliyor. Ferdi-İrfan Can Kahveci değişikliği önemli bir ayrıntıdır. Fenerbahçe iki maçı da geriden gelip kazandı. Bir takımın kazanma duygusunu güçlendirmek için bu galibiyetler öz güven adına önemlidir. Şimdi rakip Lille ve Mourinho daha hazır bir kadroya sahip olacaktır.

Levent Tüzemen | SABAH

"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi) - 6
"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi) - 7
"Mert Hakan rakibin dengesini bozdu" (Spor yazarlarından Fenerbahçe - Lugano maçı değerlendirmesi) - 8
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