Mert'in kurtarışına Gordon Banks benzetmesi: Yüzyılın kurtarışı
Mert Günok'un Avusturya maçının son dakikasında yaptığı kurtarış gündemden düşmüyor. Milli kalecinin çeyrek finali getiren hamlesi, İngilizlerin efsane kalecisi Gordon Banks'in yaptığı "Yüzyılın kurtarışı" denilen o performansa benzetiliyor.
Mucize, en iyi ve inanılmaz... Dünya basını Mert Günok'un çeyrek finali getiren kurtarışını konuşmaya devam ediyor.
Yorumcular, Avusturya'yı yıkan son dakika dokunuşunu, "Yüzyılın kurtarışı" ile kıyaslıyor.