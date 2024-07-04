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Mert'in kurtarışına Gordon Banks benzetmesi: Yüzyılın kurtarışı

Mert Günok'un Avusturya maçının son dakikasında yaptığı kurtarış gündemden düşmüyor. Milli kalecinin çeyrek finali getiren hamlesi, İngilizlerin efsane kalecisi Gordon Banks'in yaptığı "Yüzyılın kurtarışı" denilen o performansa benzetiliyor.

Mert'in kurtarışına Gordon Banks benzetmesi: Yüzyılın kurtarışı - 1

Mucize, en iyi ve inanılmaz... Dünya basını Mert Günok'un çeyrek finali getiren kurtarışını konuşmaya devam ediyor.

Yorumcular, Avusturya'yı yıkan son dakika dokunuşunu, "Yüzyılın kurtarışı" ile kıyaslıyor.


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Mert'in kurtarışına Gordon Banks benzetmesi: Yüzyılın kurtarışı - 2

Pele'nin kafa vuruşunu kurtaran Gordon Banks'in bu performansı tarihe geçti. Futbol klasiklerine giren bu müdahale, İngilizlerin efsane kalecisi Banks'a ait.

Ada futbolu tarihine "Banks anı" olarak geçen kurtarış, 1970 Dünya Kupası'nda yapıldı.

Brezilyalı usta Pele'ye kafa vuruşunda gol izni vermeyen kaleci, Siyah İnci'yi de şaşırttı.


Mert'in kurtarışına Gordon Banks benzetmesi: Yüzyılın kurtarışı - 3

Pele, "Sahada gol diye bağırdım" derken,, Banks ise kült eserini yarattı.

O günü anlatan İngiliz, "1966'da Dünya Kupası'nı kaldıran kaleciydim. Ancak kimse beni bununla hatırlamayacak. Beni 4 yıl sonra yaptığım kurtarışla hatırlayacaklar." dedi.

Öyle de oldu. Ondan 54 yıl sonra benzer bir kurtarış yapan Mert Günok için, "Banks Kopyası" manşeti atıldı.


Mert'in kurtarışına Gordon Banks benzetmesi: Yüzyılın kurtarışı - 4

Milli kalecinin üzdüğü Avusturya Teknik Direktörü Ralf Ragnick de aynı fikirde.

Ragnick, "Maçı uzatmaya götürecek gol için gerekli fırsatları yakaladık. Ama kalelerinde Gordon Banks vardı." dedi.

Günok'un dokunuşunun daha değerli olduğunu düşünenler de var.


Mert'in kurtarışına Gordon Banks benzetmesi: Yüzyılın kurtarışı - 5

İngiltere'nin Brezilya'ya 1-0 yenildiği grup maçının ilk yarısındaki "Banks anı",, takımına puan veya tur getirmedi.

Günok ise bitime saniyeler kala yaptığı kurtarışla, ülkesini 16 yıl sonra çeyrek finale taşıdı.

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