Mert'in kurtarışına Gordon Banks benzetmesi: Yüzyılın kurtarışı

Pele, "Sahada gol diye bağırdım" derken,, Banks ise kült eserini yarattı.



O günü anlatan İngiliz, "1966'da Dünya Kupası'nı kaldıran kaleciydim. Ancak kimse beni bununla hatırlamayacak. Beni 4 yıl sonra yaptığım kurtarışla hatırlayacaklar." dedi.



Öyle de oldu. Ondan 54 yıl sonra benzer bir kurtarış yapan Mert Günok için, "Banks Kopyası" manşeti atıldı.





