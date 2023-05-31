Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

2022'de de Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Dinçel, "Bu sene kardeş ülkemizde dünya şampiyonu oldum. Bunun için ayrıca gururluyum. Her şey çok güzeldi. Seneye olimpiyatlar var. Bunlar olimpiyat için birer basamak. Buradan aldığımız puanlarla olimpiyatlara gideceğiz. Buradaki gibi inşallah olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Gerisi Allah'tan." diye konuştu.