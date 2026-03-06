Messi, Beyaz Saray'da. "Sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı"

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten yetenekli insanları onurlandırıyoruz. Daha önce hiçbir Amerikan başkanının söyleme şansına sahip olmadığı bir şeyi söylemek benim için büyük bir ayrıcalık: 'Beyaz Saray'a hoş geldin, Lionel Messi. Oğlum bana 'Baba bugün kim gelecek biliyor musun?’ dedi. 'Hayır, bilmiyorum, çok işim var’ diye cevap verdim. 'Messi gelecek' dedi. O senin büyük bir hayranın. Senin harika bir insan olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.