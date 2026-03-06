Messi, Beyaz Saray'da. "Sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı"
06.03.2026 09:09
NTV - Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump, Lionel Messi'yi Beyaz Saray’da ağırladı. Inter Miami'nin kabul gününde Trump'a hediye de verildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Amerikan Futbol Ligi (MLS) şampiyonu Inter Miami ve takım kaptanı Lionel Messi'yi ağırladı.
Kabul gününde kaptan Messi, Trump'a bir hediye sundu. Törene katılan diğer Inter Miami yıldızları arasında Luis Suarez, Tadeo Allende ve Rodrigo De Paul de yer aldı.
PELE İLE KIYASLADI
Trump, sohbet sırasında futbol tarihinin efsane isimlerinden Pele ile Messi’yi de karşılaştırdı.
Arjantinli yıldız için övgü dolu sözler kullanan Trump, “Sen Pele’den daha iyi olabilirsin. Kim daha iyi? Sen mi, Pele mi? Evet kabul ediyorum, sen ondan daha iyisin ama o da harikaydı.” dedi.
"SENİN HARİKA BİR İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"
Trump sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerçekten yetenekli insanları onurlandırıyoruz. Daha önce hiçbir Amerikan başkanının söyleme şansına sahip olmadığı bir şeyi söylemek benim için büyük bir ayrıcalık: 'Beyaz Saray'a hoş geldin, Lionel Messi. Oğlum bana 'Baba bugün kim gelecek biliyor musun?’ dedi. 'Hayır, bilmiyorum, çok işim var’ diye cevap verdim. 'Messi gelecek' dedi. O senin büyük bir hayranın. Senin harika bir insan olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Inter Miami, Chase Stadyumu'nda Vancouver Whitecaps'i 3-1 mağlup ederek Amerikan Futbol Ligi (MLS) Kupası'nı kazandı.
Arjantinli süperstar Lionel Messi ise üst üste ikinci sezonda ligin MVP'si seçildi. 2020'de faaliyete başlayan ve David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.