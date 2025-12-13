Messi coşkusu öfkeye dönüştü, kısa ziyaret sonrası sandalyeler havada uçuştu

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Messi’den ve taraftarlardan özür diledi. Banerjee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurarak, “Salt Lake Stadı’nda yaşanan bu talihsiz olaylardan dolayı son derece rahatsızım ve şok oldum. Lionel Messi’den, tüm spor severlerden ve taraftarlardan içtenlikle özür diliyorum. Sorumlular belirlenecek ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak.” ifadelerini kullandı.