Messi coşkusu öfkeye dönüştü, kısa ziyaret sonrası sandalyeler havada uçuştu
13.12.2025 16:09
NTV - Haber Merkezi
Heykel açılışı için Hindistan’a giden Lionel Messi’yi görmek isteyen 80 bin taraftar Salt Lake Stadı’nı doldurdu. 20 dakikalık ziyaret sonrası tribünlerde tepki yükseldi.
Hindistan’da Lionel Messi heyecanı yaşanıyor. Arjantinli futbol efsanesi, Kalküta’da kendisi için yapılan heykelin açılışı kapsamında ülkeye gitti. Messi’yi görebilmek için 80 bin kişilik Salt Lake Stadı’nı dolduran hayranlar, duygusal anlar yaşadı. Ancak yıldız futbolcunun stadyumdaki ziyaretinin yalnızca 20 dakika sürmesi, tribünlerde tepkiye yol açtı.
Messi’nin adını haykıran binlerce taraftar arasında gözyaşlarını tutamayanlar olduğu görülürken, bazı hayranların Arjantinli yıldızın ayağını öpmeye çalışması dikkat çekti. Büyük ilgiye rağmen etkinliğin kısa sürede sona ermesi, coşkuyu öfkeye dönüştürdü.
Kalküta’daki 21 metrelik heykelinin açılışı için “GOAT Tour” adı verilen etkinlik kapsamında Hindistan’a gelen Messi, üç gün sürecek ziyaretinde genç futbolculara yönelik eğitimlere, bir padel turnuvasına, konserlere ve Haydarabad, Mumbai ile Yeni Delhi’de düzenlenecek çeşitli etkinliklere katılacak.
Kariyerini MLS ekibi Inter Miami’de sürdüren ve sezonu şampiyonlukla tamamlayan Messi, Hindistan turunun ilk gününde takım arkadaşları Luis Suarez ve Rodrigo De Paul ile birlikte stadyumda düzenlenen etkinlikte yer aldı. Messi’nin kısa süre sonra stadyumdan ayrılması ise bazı taraftarların tepkisine neden oldu.
Saatlerce beklemelerine ve bilet almalarına rağmen Messi’yi yakından göremeyen bazı taraftarlar sahaya şişe fırlattı. Messi’nin ayrılmasının ardından stadyumda gerginlik tırmanırken, bazı koltukların sökülerek sahaya atıldığı ve çok sayıda kişinin sahaya girdiği görüldü.
Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Messi’den ve taraftarlardan özür diledi. Banerjee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurarak, “Salt Lake Stadı’nda yaşanan bu talihsiz olaylardan dolayı son derece rahatsızım ve şok oldum. Lionel Messi’den, tüm spor severlerden ve taraftarlardan içtenlikle özür diliyorum. Sorumlular belirlenecek ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak.” ifadelerini kullandı.