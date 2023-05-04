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Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık

İzin almadan kültür elçisi olduğu Suudi Arabistan'a giden ve ailesiyle tatil yapan Lionel Messi, kadro dışı bırakılmasının ardından kulüp binası önünde taraftarlar tarafından protesto edildi. PSG taraftarları “Paralı askerlerden bıktık, Messi’yi gönderin!” sloganları attı.

Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 1

Fransa'da Lionel Messi'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Ligue 1'de Lorient'e 2-1 yenildikten sonraki gün kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a giden Messi'ye PSG kulübü 2 hafta kadro dışı cezası verdi.


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Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 2

Ailesiyle birlikte kulüpten izin almadan kültür elçisi olduğu Suudi Arabistan'a giden ve tatil fotoğrafları uluslararası ajanslara düşen Messi'ye PSG taraftarları kulüp binasının önünde protestoda bulundu.


Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 3

PSG taraftarları ile kulüp binasına gelerek Arjantinli oyuncuya ve Neymar'la birlikte Verratti'ye tepki gösterdi.


Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 4

PSG taraftarları “Paralı askerlerden bıktık, Messi’yi gönderin!” sloganları attı.


Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 5

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 6

İşte Messi'nin Arabistan'dan yansıyan diğer kareleri...

Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 7
Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 8
Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 9
Messi Suudi Arabistan'da taraftar protestoda: Paralı askerlerden bıktık - 10
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