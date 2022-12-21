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Messi yuvaya geri mi dönüyor? Dünya Kupası bitti, söylentiler başladı

Arjantin ile Dünya Kupası kazanarak kariyerindeki en önemli eksiği tamamlayan Lionel Messi'nin geleceği tartışma konusu oldu. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Messi'nin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Messi yuvaya geri mi dönüyor? Dünya Kupası bitti, söylentiler başladı - 1

Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi için gündem bu kez de transfer söylentileri oldu.

Messi yuvaya geri mi dönüyor? Dünya Kupası bitti, söylentiler başladı - 2

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Messi ile devam etmek istediklerini söylerken, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız" dedi.

Messi yuvaya geri mi dönüyor? Dünya Kupası bitti, söylentiler başladı - 3

Mundo Deportivo Gazetesi ise Messi'nin sezon sonuna kadar PSG'de kalma ihtimalini yüzde 90 olarak duyurdu. Ancak öte yandan aynı haberde Arjantinli yıldızın Barcelona teknik direktörü Xavi ile görüştüğünü ve gelecek yaz Barça'ya dönebileceğini ilettiği detayı da verildi.

Messi yuvaya geri mi dönüyor? Dünya Kupası bitti, söylentiler başladı - 4

Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşünün bu yaz olup olmayacağı ise yıldız ismin PSG ile yapacağı görüşmelere bağlı.

Messi yuvaya geri mi dönüyor? Dünya Kupası bitti, söylentiler başladı - 5

Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Messi yuvaya geri mi dönüyor? Dünya Kupası bitti, söylentiler başladı - 6

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

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