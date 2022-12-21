Messi yuvaya geri mi dönüyor? Dünya Kupası bitti, söylentiler başladı

Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi için gündem bu kez de transfer söylentileri oldu.
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Messi ile devam etmek istediklerini söylerken, "O çok mutlu, bunu milli takımda görebilirsiniz. Eğer bir oyuncu mutlu değilse performansının milli takım için iyi olmadığını göreceksiniz. Bu sezon bizim için harika bir performans sergiledi, milli takım için çok gol ve asist yaptı. Dünya Kupası'ndan sonra bir araya geleceğiz. İki taraf mutlu. Dünya Kupası'ndan sonra konuşacağız" dedi.
Mundo Deportivo Gazetesi ise Messi'nin sezon sonuna kadar PSG'de kalma ihtimalini yüzde 90 olarak duyurdu. Ancak öte yandan aynı haberde Arjantinli yıldızın Barcelona teknik direktörü Xavi ile görüştüğünü ve gelecek yaz Barça'ya dönebileceğini ilettiği detayı da verildi.
Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşünün bu yaz olup olmayacağı ise yıldız ismin PSG ile yapacağı görüşmelere bağlı.
Barcelona'nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.
Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.