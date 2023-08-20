NTV.COM.TR’ye geri dön

Messi'li Inter Miami şampiyon: Hollywood yıldızları tribünde

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nı, Nashville'i penaltılar sonucu 10-9 yenen Inter Miami kazandı. Karşılaşmayı İnter Miami'nin ortağı David Beckham, Victoria Beckham, Reese Witherspoon ve Nicole Kidman gibi ünlü isimler de takip etti.

Messi'li Inter Miami şampiyon: Hollywood yıldızları tribünde - 1

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nın 2023 finalinde, ABD kulüpleri Inter Miami ile Nashville karşılaştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Messi'li Inter Miami şampiyon: Hollywood yıldızları tribünde - 2

Karşılaşmanın normal süresi, Inter Miami'den Lionel Messi'nin 23 ve Nashville'den Picault'nun 57. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

2018'de kurulan Inter Miami, penaltı atışları sonucu rakibine 10-9 üstünlük sağladı ve tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Messi'li Inter Miami şampiyon: Hollywood yıldızları tribünde - 3

Inter Miami'nin ortağı David Beckham karşılaşmayı ailesiyle birlikte takip etti.

Messi'li Inter Miami şampiyon: Hollywood yıldızları tribünde - 4

Inter Maiami'nin şampiyon olduğu karşılaşmayı ünlü Hollywood yıldızları Reese Witherspoon ve Nicole Kidman da izledi.

Messi'li Inter Miami şampiyon: Hollywood yıldızları tribünde - 5
Messi'li Inter Miami şampiyon: Hollywood yıldızları tribünde - 6
DAHA FAZLA GÖSTER