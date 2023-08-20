Messi'li Inter Miami şampiyon: Hollywood yıldızları tribünde
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nı, Nashville'i penaltılar sonucu 10-9 yenen Inter Miami kazandı. Karşılaşmayı İnter Miami'nin ortağı David Beckham, Victoria Beckham, Reese Witherspoon ve Nicole Kidman gibi ünlü isimler de takip etti.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nın 2023 finalinde, ABD kulüpleri Inter Miami ile Nashville karşılaştı.