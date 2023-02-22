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Messi'nin yeni durağı neresi olacak?

Paris Saint-Germain FC (PSG) ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi'nin ismi Barcelona ile gündeme geldi. Barcelona Başkanı Laporta'nın Arjantinli yıldızı tekrar takımda görmeye sıcak baktığı belirtilirken, Katalan medyası sıcak gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Messi'nin yeni durağı neresi olacak? - 1

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lionel Messi tekrar Barcelona forması giyebilir.

Messi'nin yeni durağı neresi olacak? - 2

PSG ile ikinci sezonunu yaşayan Arjantinli yıldız için sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

Messi'nin yeni durağı neresi olacak? - 3

35 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonu alacağı karar merak edilirken Katalan medyasından bir iddia gündeme geldi.

Messi'nin yeni durağı neresi olacak? - 4

Katalan televizyon programı Tot Costa'nın haberine göre, Lionel Messi'nin hem babası hem de menajerliğini yapan Jorge Messi, Barcelona ile masaya oturdu.

Messi'nin yeni durağı neresi olacak? - 5

Barcelona Başkanı Joan Laporta ile görüşen Jorge Messi, oğlunun geleceğini ile ilgili konuştu.

Messi'nin yeni durağı neresi olacak? - 6

Başkan Laporta'nın, Messi'nin Katalan ekibine geri dönüş şartlarını araştırdığı belirtilirken Arjantinli yıldızın Barcelona'da tekrar oynamasına sıcak baktığı belirtildi.

Messi'nin yeni durağı neresi olacak? - 7

Lionel Messi'nin transferi hakkında yakında zamanda sıcak gelişmeler olacağı ifade edildi.

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