Mesut Özil: Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mesut Özil, İsmail Kartal hakkında, “Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü. Açık konuşuyorum, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Özil milli takım tercihi hakkında da konuştu.
Türkiye'de Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giyen Mesut Özil sarı lacivertliler ve İsmail Kartal ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Vav TV'de yayınlanan bir programa katılan Özil Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldıktan sonra hakkında birçok şey yazıldığını ifade ederek, "Beni saygısızlık yaptı, hakaret etti diye gösterdiler ama gerçeği konuşmak gerekirse haksızlığa uğrayan bendim." dedi.