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Mesut Özil: Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mesut Özil, İsmail Kartal hakkında, “Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü. Açık konuşuyorum, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Özil milli takım tercihi hakkında da konuştu.

Mesut Özil: Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz - 1

Türkiye'de Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giyen Mesut Özil sarı lacivertliler ve İsmail Kartal ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vav TV'de yayınlanan bir programa katılan Özil Fenerbahçe’de kadro dışı bırakıldıktan sonra hakkında birçok şey yazıldığını ifade ederek, "Beni saygısızlık yaptı, hakaret etti diye gösterdiler ama gerçeği konuşmak gerekirse haksızlığa uğrayan bendim." dedi.

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Mesut Özil: Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz - 2

"Bugüne kadar sustum, bazı şeyleri şimdi de açıklamayacağım çünkü büyük kavgalar olur." diyen Özil, "Ya sağ kanatta, ya solda oynadım. Gol veya asist yaptığım maçtan sonra bile oynatılmadığım oldu." İfadelerini kullandı.

Mesut Özil: Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz - 3

"ÇOK BÜYÜK OYUNLAR DÖNDÜ"

İsmail Kartal hakkında ise Özil, "Benimle ilgili konuşup, kendileri hiçbir şey yapmamış gibi duranlar var. Beni sinirlendirmesinler. Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü. Açık konuşuyorum, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

Mesut Özil: Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz - 4

MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı neden seçmediği sorulan Özil, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı. Almanya Milli Takımı'nda da çok başarılar elde ettim. Saygısızlık etmiş olurum." şeklinde konuştu.

Mesut Özil: Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz - 5

KARİYERİ

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal gibi takımlarda forma giydikten sonra Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giyen Özil, 2023 yılında yeşil sahalara veda etmişti.

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