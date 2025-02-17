Mesut Özil: Fenerbahçe'deyken çok büyük oyunlar döndü, İsmail Kartal'la da görüşeceğiz

MİLLİ TAKIM TERCİHİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı neden seçmediği sorulan Özil, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı. Almanya Milli Takımı'nda da çok başarılar elde ettim. Saygısızlık etmiş olurum." şeklinde konuştu.