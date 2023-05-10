MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyona açıklama

Orta, "Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında, Mert Hakan bilerek elle oynamıyor. Bilerek elle oynamasa dahi, gol öncesinde top bir oyuncunun kazara eline değerse, o golün geçersiz olmasını kurallar söylüyor. Futbolcu hiçbir şekilde elle oynamıyor, top yerden sekerek eline geliyor ama kurallar bu golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.





