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MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyona açıklama

MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşta tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Orta, Fenerbahçe'nin büyük tepki gösterdiği Adana Demirspor maçındaki Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonunu da yorumladı. Orta tartışmalı pozisyon için kararın doğru verildiğini ifade etti.

MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyona açıklama - 1

MHK Başkanı Lale Orta ve MHK Danışmanı Hugh Dallas, yayıncı kuruluşta tartışmalı pozisyonları yorumladı.


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MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyona açıklama - 2

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Mert Hakan Yandaş'ın elle oynama sebebiyle iptal edilen golünü değerlendiren Orta, kararın doğru olduğunu belirtti.


MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyona açıklama - 3

Orta, "Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında, Mert Hakan bilerek elle oynamıyor. Bilerek elle oynamasa dahi, gol öncesinde top bir oyuncunun kazara eline değerse, o golün geçersiz olmasını kurallar söylüyor. Futbolcu hiçbir şekilde elle oynamıyor, top yerden sekerek eline geliyor ama kurallar bu golün iptal edilmesi gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.


MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyona açıklama - 4

Orta aynı maçta Michy Batshuayi'nin penaltısının da es geçildiğini söyledi.


MHK Başkanı Lale Orta'dan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçındaki tartışmalı pozisyona açıklama - 5

MHK başkanı Orta, "Batshuayi'ye yapılmış net bir penaltı pozisyonu var. VAR'ın devreye girmesi gereken bir pozisyondu. Burada bir penaltı verilmemiş oldu." diye konuştu.

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