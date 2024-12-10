MHK'nın Turgut Doman kararı: Düdük astırılacak mı?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pozisyonla ilgili "Bana operasyon yapıldı, gereği yapılacak." ifadelerini kullanmıştı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ise Telefonda Turgut Doman ile görüşerek "Bu kararı nasıl verdin?" dediği öğrenildi.