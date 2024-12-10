MHK'nın Turgut Doman kararı: Düdük astırılacak mı?
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde VAR incelemesine rağmen Rey Manaj'a kırmızı kart göstermeyen hakem Turgut Doman'ın pozisyonla ilgili savunmasını aldı. MHK'nın yapılan toplantının ardından 39 yaşındaki hakemin kariyerinin sonlandırılmasına karar verdiği öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'a yapılan sert müdahalenin ardından yaşananların yankısı sürüyor.
VAR incelemesi yapılmasına rağmen Rey Manaj'a kırmızı kart göstermeyen hakem Turgut Doman ile ilgili karar verildi.