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MHK'nın Turgut Doman kararı: Düdük astırılacak mı?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde VAR incelemesine rağmen Rey Manaj'a kırmızı kart göstermeyen hakem Turgut Doman'ın pozisyonla ilgili savunmasını aldı. MHK'nın yapılan toplantının ardından 39 yaşındaki hakemin kariyerinin sonlandırılmasına karar verdiği öne sürüldü.

MHK'nın Turgut Doman kararı: Düdük astırılacak mı? - 1

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'a yapılan sert müdahalenin ardından yaşananların yankısı sürüyor.

VAR incelemesi yapılmasına rağmen Rey Manaj'a kırmızı kart göstermeyen hakem Turgut Doman ile ilgili karar verildi.

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MHK'nın Turgut Doman kararı: Düdük astırılacak mı? - 2

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pozisyonla ilgili "Bana operasyon yapıldı, gereği yapılacak." ifadelerini kullanmıştı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ise Telefonda Turgut Doman ile görüşerek "Bu kararı nasıl verdin?" dediği öğrenildi.

MHK'nın Turgut Doman kararı: Düdük astırılacak mı? - 3

DÜDÜĞÜ ASTIRILACAK

Akşam'ın haberine göre, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun pozisyonun ardından yaşanan VAR konuşmalarını dinlediği ve Doman'dan konuyla ilgili savunma aldığı kaydedildi.

Gündoğdu'nun ekibiyle yaptığı toplantının ardından 39 yaşındaki kalecinin kariyerinin sonlandırılması kararı aldığı kaydedildi.

MHK'nın Turgut Doman kararı: Düdük astırılacak mı? - 4

MHK'nın bu hafta içinde hakemlerle bir toplantı yapması ve son dönemdeki hakem atamalarını ele alması bekleniyor.

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