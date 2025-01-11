MHK'yı düşündüren İngilizce problemi: Hakemler, yabancı VAR hakemiyle nasıl konuşacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması kararı alındığını duyurmuştu. Ancak 450 bin euroyu aşan yıllık maliyetin yanı sıra yabancı dil bilmeyen hakemlerin de VAR hakemiyle nasıl diyalog kuracağı merak ediliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde geçici olacak şekilde Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması kararı alındığını duyurmuştu.