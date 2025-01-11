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MHK'yı düşündüren İngilizce problemi: Hakemler, yabancı VAR hakemiyle nasıl konuşacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması kararı alındığını duyurmuştu. Ancak 450 bin euroyu aşan yıllık maliyetin yanı sıra yabancı dil bilmeyen hakemlerin de VAR hakemiyle nasıl diyalog kuracağı merak ediliyor.

MHK'yı düşündüren İngilizce problemi: Hakemler, yabancı VAR hakemiyle nasıl konuşacak? - 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde geçici olacak şekilde Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması kararı alındığını duyurmuştu. 

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MHK'yı düşündüren İngilizce problemi: Hakemler, yabancı VAR hakemiyle nasıl konuşacak? - 2

Ancak TFF ile Kulüpler Birliği'nin ortak aldığı yabancı VAR hakemi sistemi kararı, yeni sorunları da beraberinde getirdi. 

Sözcü'nün haberine göre, bu sorunlar arasında en çok merak edilen konu ise yeterli seviyede İngilizce bilmeyen Türk hakemlerinin yabancı VAR hakemiyle nasıl diyalog kuracağı.

MHK'yı düşündüren İngilizce problemi: Hakemler, yabancı VAR hakemiyle nasıl konuşacak? - 3

FIFA kokartına aday hakemlerin bir süre önce İngilizce sınavına girmiş ve başarılı olamamıştı. 

MHK'yı düşündüren İngilizce problemi: Hakemler, yabancı VAR hakemiyle nasıl konuşacak? - 4

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yabancı VAR hakem sistemindeki bu sorunu nasıl çözeceği ise merak konusu.

MHK'yı düşündüren İngilizce problemi: Hakemler, yabancı VAR hakemiyle nasıl konuşacak? - 5
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