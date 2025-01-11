MHK'yı düşündüren İngilizce problemi: Hakemler, yabancı VAR hakemiyle nasıl konuşacak?

Ancak TFF ile Kulüpler Birliği'nin ortak aldığı yabancı VAR hakemi sistemi kararı, yeni sorunları da beraberinde getirdi.

Sözcü'nün haberine göre, bu sorunlar arasında en çok merak edilen konu ise yeterli seviyede İngilizce bilmeyen Türk hakemlerinin yabancı VAR hakemiyle nasıl diyalog kuracağı.