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Miami Heat'i yenen Denver Nuggets NBA finalinde ilk maçı kazandı

2023 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finali ilk maçında Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 104-93 mağlup etti.

Miami Heat'i yenen Denver Nuggets NBA finalinde ilk maçı kazandı - 1

Final serisinin ilk maçında kadrosunda Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin yer aldığı Nuggets, Ball Arena'da Bam Adebayo ve Jimmy Butlerlı Heat'i konuk etti.

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Miami Heat'i yenen Denver Nuggets NBA finalinde ilk maçı kazandı - 2

Nuggets'ın baştan sona domine ettiği maçta, Nikola Jokic 27 sayı, 10 ribaunt, 14 asistle "triple double", Jamal Murray 26 sayı, 6 ribaunt, 10 asistle "double double" yaptı. Aaron Gordon 16 sayı, Michael Porter 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Miami Heat'i yenen Denver Nuggets NBA finalinde ilk maçı kazandı - 3

Jokic, Jason Kidd'in ardından NBA finallerindeki ilk maçında "triple double" yapan ikinci oyuncu oldu.

Miami Heat'i yenen Denver Nuggets NBA finalinde ilk maçı kazandı - 4

Bam Adebayo'nun 26 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği Heat'te ise Jimmy Butler 13 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle salondan ayrıldı. Gabe Vincent 19, Haywood Highsmith 18 sayı katkı sağladı.

Miami Heat'i yenen Denver Nuggets NBA finalinde ilk maçı kazandı - 5

4 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin ikinci maçı, 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'de yine Nuggets'ın sahasında oynanacak.

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