Miami Heat'ten NBA rekoru

43 SAYISI YETMEDİ

Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 43 sayısına rağmen Los Angeles Clippers'a 113-101 mağlup oldu.

Batı Konferansı'nda play-off hedefiyle sahaya çıkan Mavericks'te Luka Doncic 43 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yapmasına rağmen, takımına galibiyeti getiremedi.

Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard, maçta 33 sayı atarak takımının en skorer oyuncusu oldu ve galibiyete önemli katkı sağladı. Clippers, bu galibiyetle 6 maçlık mağlubiyet serisine de son vermiş oldu.