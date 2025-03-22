Michael Jordan ve Kobe Bryant’ın ilk NBA forması açık artırmada: 20 milyon dolar!

Jordan forması ilk kez 5 Ekim 1984 tarihinde Illinois eyaletinin Peoria kentinde giydi.



NBA'in yıldızlarından Kobe Bryant'ın ise 1996-97'de Los Angeles Lakers’ta geçirdiği çaylak sezonundan kalma ilk forması satışta. Sotheby’s, nadir bulunan formanın Bryant’ın ilk sezon öncesi ve normal sezon maçlarında giyildiğini açıkladı.