Michael Jordan ve Kobe Bryant’ın ilk NBA forması açık artırmada: 20 milyon dolar!

Jordan'ın 1984'teki hazırlık maçında, Bryant’ın ise 1996’daki ilk sezon maçında giydiği formaların toplamda 20 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.
Açık artırma öncesinde formalar, Sotheby’s’in New York’taki galerisinde sergileniyor.
Jordan forması ilk kez 5 Ekim 1984 tarihinde Illinois eyaletinin Peoria kentinde giydi.
NBA'in yıldızlarından Kobe Bryant'ın ise 1996-97'de Los Angeles Lakers’ta geçirdiği çaylak sezonundan kalma ilk forması satışta. Sotheby’s, nadir bulunan formanın Bryant’ın ilk sezon öncesi ve normal sezon maçlarında giyildiğini açıkladı.