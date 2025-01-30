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Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın köklü ekipleri arasında yer alan Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde geride kalan son 7 haftada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Midtjylland'i deplasmanda yenerek play-off turuna kalmak ve ilk 24'e adını yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin Midtjylland karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 hafta sonunda 9 puan toplayan Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland'i yenmek ve adını play-off turuna katılmak istiyor. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ilk 24'e kalması garanti olacak. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 2

MİDTJYLLAND-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak 2025 Perşembe günü (bu akşam) Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak..

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 3

MÜCADELEYİ PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 4

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Midtjylland karşısında muhtemel 11'i şu şekilde;

"İrfan Can; Djiku, Çağlar, Yusuf, Szymanski; İsmail, Fred; İrfan, Tadic, Maximin; En Nesyri."

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 5

FENERBAHÇE'NİN YA TAMAM YA DEVAM MAÇI

Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 6

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 7

MOURİNHO CEZALI DURUMDA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.

Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.

Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 8

FENERBAHÇE MAÇA BEKSİZ ÇIKACAK

Jose Mourinho, Midtjylland müsabakasında eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorluk çekecek.

Sarı-lacivertli takım, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'ün sakatlığı, Bright Osayi-Samuel'in de cezası nedeniyle maça elinde bek oyuncusu olmadan çıkacak.

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