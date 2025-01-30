Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın köklü ekipleri arasında yer alan Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde geride kalan son 7 haftada 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Midtjylland'i deplasmanda yenerek play-off turuna kalmak ve ilk 24'e adını yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe'nin Midtjylland karşısındaki muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 hafta sonunda 9 puan toplayan Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland'i yenmek ve adını play-off turuna katılmak istiyor. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ilk 24'e kalması garanti olacak. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?