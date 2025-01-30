Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Kritik maçta Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 hafta sonunda 9 puan toplayan Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland'i yenmek ve adını play-off turuna katılmak istiyor. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ilk 24'e kalması garanti olacak. Peki, Midtjylland-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?